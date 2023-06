Ruan Oliveira marca após três anos longe dos gramados e Corinthians empata com Cuiabá

O Corinthians recebeu o Cuiabá em confronto pelo Campeonato Brasileiro 2023, na décima rodada que foi disputada na Neo Química Arena. A partida terminou em 1 a 1, com gols de Deyverson, pelo Dourado, e Ruan Oliveira pelo Timão.

A primeira finalização de perigo do jogo veio aos dez minutos quando Bidu puxou contra ataque e tocou para Biro finalizar do outro lado do gramado mandando por cima do gol após desvio na zaga.

Aos 19, a torcida alvinegra teve uma grande preocupação ao Renato Augusto precisar ser substituído por sentir a panturrilha, dando lugar a Adson.

Pouco depois, Denilson cobrou falta e obrigou Cássio a fazer grande defesa evitando o primeiro gol do Cuiabá.

Depois deste lance, a partida ficou ruim e sem grandes emoções para finalizar os 45 minutos iniciais na Neo Química Arena.

No inicio da segunda etapa, o Corinthians chegou bem em chute de Fausto Vera, mas o juiz já havia anulado o lance por impedimento de Róger Guedes que interferiu na visão do goleiro Walter no lance.

Aos 11, o Cuiabá abriu o placar em cabeceio de Deyverson após bom cruzamento do lateral Rikelme.

O Corinthians pressionava e martelava em busca do empate, mas não conseguia criar grande perigo até que em uma entrada pouco esperada, brilhou a estrela de um nome improvável: Ruan Oliveira.

O atleta entrou após 3 anos afastado dos gramados por lesões consecutivas no joelho e em seu primeiro toque na bola, recebeu de Yuri Alberto dentro da área e finalizou de pé direito para empatar para o Timão.

Classificação e próximos jogos

Com o empate, o Corinthians chegou aos nove pontos e segue na décima sexta posição podendo ser ultrapassado por três equipes. Já o Cuiabá chegou aos 12 pontos e ocupa a décima terceira colocação.

Após pausa na Data Fifa, o Timão encara o Santos e o Dourado pega o líder Botafogo.