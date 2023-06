Embalado com Sampaoli, Flamengo busca manter sequência positiva diante do Grêmio

Na noite deste domingo (11), às 18h30, o Flamengo recebe o Grêmio no Maracanã em jogo válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro Série A

Os dois times chegam em bom momento para 'jogo de seis pontos'

O Flamengo chega com uma invencibilidade longa de 9 partidas, a última derrota da equipe aconteceu na quarta rodada do Brasileirão para o Athletico PR, em Curitiba. Na quinta-feira (08), o Flamengo venceu o Racing por 2 a 1 no Maracanã, pela quinta rodada do Grupo A da Copa Libertadores, o resultado encaminhou a classificação do Rubro-Negro às oitavas de final da competição. O duelo de logo mais é fundamental para os cariocas pois uma vitória pode os colocar na terceira colocação do campeonato, atualmente o Flamengo ocupa a quinta posição, com 16 pontos conquistados.

O Grêmio não é derrotado há 6 partidas e se apoia nas últimas 2 partidas sem perder longe de seus domínios para confiar em um bom resultado no jogo deste domingo (11). Por não disputar competições continentais, o Tricolor Gaúcho não jogou no meio de semana e Renato Gaúcho teve tempo para descansar e treinar sua equipe. O Imortal sabe que uma derrota o tiraria do G4 do campeonato e seria ultrapassado pelo próprio Flamengo na tabela, afinal o Grêmio ocupa a quarta posição, com dezessete pontos, enquanto o seu rival está na quinta colocação, com um ponto a menos.

Nos últimos 10 jogos entre as equipes no Maracanã, o Flamengo tem larga vantagem com 7 vitórias, enquanto o Grêmio conquistou 2 vitórias e houve 1 empate.

Gabigol treina, mas é dúvida

O camisa 10 da Gávea participou do treino do sábado (10), mas pode novamente ser desfalque por seu problema muscular, assim como ele, Léo Pereira também participou do treinamento, mas não tem presença confirmada. Apesar das duas dúvidas, o técnico Jorge Sampaoli deve manter a base da equipe que vem conquistando bons resultados nos últimos jogos.

Provável escalação: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz (Léo Pereira) e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro (Matheus França); Pedro (Gabigol).

Renato Gaúcho com alguns problemas

Apesar da presença do principal jogador e artilheiro da equipe na temporada, Renato Gaúcho irá precisar lidar com desfalques, como Reinaldo e Fábio, para os lugares devem entrar Cuiabano e João Pedro, respectivamente.

Provável escalação: Gabriel Grando; Bruno Alves, Bruno Uvini e Kannemann; João Pedro, Carballo, Villasanti e Cuiabano; Bitello, Cristaldo e Suárez.

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF-FIFA)

Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (SP-FIFA)

Assistente 2: Kleber Lúcio Gil (SC)

Árbitro de Vídeo (VAR): Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP- VAR FIFA)