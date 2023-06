Fluminense sai na frente, sofre empate contra Goiás no fim e deixa G-4 do Brasileirão

Em duelo realizado neste domingo (11) no Estádio Haliê Pinheiro, valendo pela 10ª rodada do Brasileirão, o Fluminense sofreu gol nos minutos finais e empatou por 2 a 2 com o Goiás.

Germán Cano abriu rapidamente o placar para o tricolor, mas Matheus Peixoto buscou o empate nos acréscimos do primeiro tempo. Na etapa complementar, Vinícius Lima colocou o Fluminense novamente na liderança, só que Alesson buscou o novo empate na reta final.

Com o empate, o Fluminense foi à 17 pontos, mas fechará a rodada em 5ª lugar do Brasileirão, ultrapassado por Atlético-MG (18) e Flamengo (19). O Goiás segue em 17º lugar, na zona de rebaixamento, com 8 pontos conquistados.

Fluminense controla primeiro tempo desde o início, mas sofre empate nos acréscimos

O início de jogo para o tricolor carioca foi o melhor possível com a abertura do placar logo aos 2 minutos de jogo. Em bola lançada na área após cobrança lateral, Lelê dominou e rolou na medida para Germán Cano empurrar de carrinho e concluir com categoria.

Na sequência do primeiro tempo, o Fluminense controlou as ações ofensivas e superou o adversário em volume de jogo. Aos 10', em mais uma boa oportunidade, Jhon Arias cruzou na área e Lelê testou firme ao lado do gol defendido por Tadeu.

A partir dos 20 minutos, o Goiás passou a ter mais tempo com posse de bola, mas a equipe esmeraldina esbarrava em dificuldades de penetração na defesa adversária e não conseguia finalizar no alvo, tendo problemas consideráveis para desenvolver os movimentos.

No entanto, quando a situação parecia muito confortável para o Fluminense, os goianos conseguiram uma oportunidade em penalidade máxima, depois que Pirani derrubou Apodi dentro da área na tentativa do atacante em finalizar após rebote de Fábio em chute de Morelli. Matheus Peixoto bateu no canto e Fábio não alcançou, empatando aos 44 minutos.

Marcelo Gonçalves / Fluminense

Roteiro semelhante no segundo tempo

Precisando buscar o gol para retomar a liderança no placar, a equipe de Fernando Diniz viveu uma situação repetida no início da etapa complementar. Aos 2', Lima puxou para o meio e chutou firme no ângulo de Tadeu em um belo gol tricolor.

O Goiás tentou subir mais linhas para pressionar as saídas do tricolor, mas o Fluminense voltou a assustar aos 17' depois que Tadeu impediu o gol em chute firme de Guga, numa bola que chegou a resvalar na trave.

Fernando Diniz utilizou todas as alterações possíveis na sequência da etapa complementar: David Braz, Keno, Thiago Santos, Alexandre Jesus e John Kennedy foram acionados nos lugares de Nino, Martinelli, Cano, Gabriel Pirani e Lelê.

Com as alterações no tricolor, o Goiás cresceu na reta final. Aos 28', Peixoto testou firme e Fábio fez boa defesa. Na sequência, após troca de passes, Morelli recebeu e cruzou para Guilherme finalizar com espaço, parando novamente em Fábio.

Porém, aos 40' do segundo tempo, o esmeraldino conseguiu buscar o empate. Em cobrança de escanteio, Sander cruzou na medida para Alesson cabecear e vencer o goleiro Fábio, buscando o empate contra um dos favoritos ao título do Brasileirão.

Sequência

O próximo jogo do Fluminense será no Maracanã, contra o Atlético-MG (21/06, 21h30). Enquanto isso, o desafio do Goiás na 11ª rodada do Brasileirão será contra o Vasco, em São Januário (22/06, 20h).