Ponte Preta e Sport empatam no Moisés Lucarelli pela Série B

Na manhã deste domingo (11), Ponte Preta e Sport fizeram um jogo movimentado, mas pecaram na finalização, ficando no empate por 1 a 1, no Estádio Moisés Lucarelli, pela 12° rodada da Série B do Brasileiro. Pablo Dyego, marcou para Macaca. Juba descontou para o Sport. Antes, a Macaca viu Fábio Sanches ser expulso em lance revisado pelo VAR.

Macaca marca, Leão deixa tudo igual

O jogo começou no Moisés Lucarelli, com uma Ponte sendo superior, e tentando se livrar da marcação Leão Pernambucano, que também pressionou. Aos sete, Elvis lança Pablo Dyego, que invade a área pela ponta esquerda e solta a bomba. Bola passa perto do travessão. Na sequência, o Leão troca passes pelo lado direito, e Jorginho cruza. Bola passa por todo mundo e chega em Felipinho, livre na segunda trave, mas o lateral pega mal e manda por cima.

Mesmo com esse lá e cá, quem seria pressionando e se impondo, era a equipe alvinegra. Aos 20, Weverton desce pela direita, vê a infiltração de Pablo Dyego na segunda trave e cruza na medida para o atacante chegar de peixinho e estufar as redes, abrindo o placar para o alvinegro. Já nos acréscimos, Bruno Arleu chama Fábio Sanches, anula o cartão amarelo e expulsa o zagueiro da Ponte. Na visão do árbitro, ele deu cotovelada em Ronaldo do Sport, dentro da área após analisar o lance no VAR. Aos 51, Luciano Juba aproveitou que a Ponte estava em desvantagem numérica, pegou sobra na área e deixou tudo igual.

Leão cria, mas Macaca segura o empate

A partida recomeçou com uma Macaca mais cuidadosa, na defensiva. Com isso, o Leão buscou encurralar o adversário, mas não conseguiu ser certeiro. Aos 10, Juba bate da entrada da área. Artur se joga na trajetória da bola e desvia, lance sobra para Jorginho, que toca de cabeça, mas Mateus Silva salva praticamente em cima da linha, na sequência, o auxiliar levanta a bandeira e indica impedimento de Jorginho na origem da jogada. Apesar das criações pernambucanas, a defesa alvinegra era bruta e indestrutível. Aos 48, em cabeçada de Juba na entrada da pequena área, mas a bola saiu por cima, decretando o empate por 1 a 1.

Mas, e como fica?

Com o resultado, a Ponte fica com 12 pontos, sem vencer há três jogos. Já o Sport, teve a sequência de três vitórias quebradas e foi a 21 pontos, saindo do G-4, mas com dois jogos a menos em relação à maioria dos concorrentes.

Próximos jogos

A Série B agora vai ter uma pausa por conta das datas da Fifa. A Ponte só volta a campo na sexta-feira (23), às 19h, para enfrentar o Atlético-GO, fora de casa. Como tem dois jogos a menos, o Sport vai cumprir uma delas no próximo domingo (18), contra o Vila Nova, às 18h, na Ilha do Retiro.