Abel explica polêmica com Calleri após vitória contra São Paulo: "São dois eus"

Na tarde deste domingo (11) o Palmeiras de Abel Ferreira, demonstrou a sua letalidade e venceu o rival São Paulo, no Morumbi, por 2 a 0. E ambos os gols marcados pela equipe alviverde foram marcados através de uma pressão no campo de ataque, que consequentemente fez a defesa adversária errar a saída de bola, e com a letalidade em dia, Endrick e Gabriel Menino fizeram os gols, e garantiram a vitória do verdão no Choque-Rei.

"Cada jogo é um jogo"

Foto: Divulgação/Palmeiras

Após o duelo, o treinador Abel Ferreira comentou sobre os grandes jogos que a equipe vêm fazendo com frequência contra o São Paulo, mas enfatiza que cada jogo te uma importância e uma narrativa diferente.

"Cada jogo é um jogo, cada jogo uma história. O São Paulo pressionou igual ao Palmeiras. Busquem descobrir as diferenças na construção dos dois times. Como o São Paulo constrói e como o Palmeiras constrói. São iguais. No tiro de meta, vamos pressionar. Minhas ideias têm a ver com o que vocês chamam de ataque propositivo, mas também trabalho muito no contra-ataque e na bola parada, não há apenas uma forma de jogar".

Erros acontecem

O Português comentou sobre a polêmica que ele se envolveu durante a partida, em um lance em que após uma trombada entra Calleri e Mayke, o próprio interpretou como uma cotovelada, e saiu da área técnica para titrar satisfação com o atacante.

"É minha cara, é a intensidade do jogo é dividir todas as bolas e jogar para ganhar. É minha cara, cara da minha equipe e do torcedor. Eu tenho uma estratégia para tudo. Sou um treinador que quer melhorar os jogadores, essa e minha função, e eles devem entrar no campo e saber o que têm que fazer. Aquelas duas imagens (encarando e abraçando Calleri) são os dois eus. O que acontece lá dentro, fica lá dentro, não tenho remorso. Quando erro, assumo como todo mundo faz e peço desculpa. Cometo meus erros como todos e posso melhorar. Os erros estão aí para aprendermos a sermos melhor".

Derrota Inevitável

O Comandante também deu um recado aos torcedores, dizendo que por mais que o time venha em uma crescente muito grande, uma hora a derrota vai vir, e que para se manter o nível, deve se manter o empenho todo os dias.

"Nós vamos perder em algum momento, não sei quando. Não conheço uma equipe no mundo que só ganhe. Eu já disse isso no pré-jogo, que as equipes jogam contra nós com muita vontade de ganhar. Temos mantido a consistência, o resultado é pelo trabalho coletivo da equipe. Cada um sabe o que fazer dentro de campo, e precisa se esforçar para fazer isso. Se ganharmos, empatarmos ou perdemos nessas condições, vou lhes dar os parabéns".

Clássico é Clássico

Foto: Divulgação/Palmeiras

E por parte dos jogadores que estavam dentro das quatro linhas, o meio campista Zé Rafael, falou um pouco sobre a competitividade do clássico e exaltou o desempenho do Verdão

"São marcas do jogo. Não podemos fugir disso, o clássico exige mais competitividade. Fomos felizes e saímos com uma boa vitória. Fizemos um grande jogo".

Próximo Compromisso

O Verdão volta a campo somente no final do mês (21), em que terá de enfrentar a equipe do Bahia, na Fonte Nova, às 21h30, pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro.