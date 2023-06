Palmeiras bate recorde de vitórias em clássicos paulistas

A vitória palmeirense diante do São Paulo por 2 a 0, no Morumbi, neste domingo (11) estabeleceu um novo recorde para o Verdão. O Palmeiras chegou a marca de 400 vitórias em clássicos paulistas, se isolando como o maior vencedor de clássicos paulistas contra Corinthians, São Paulo e Santos, nas contas do clube. Ao todo, já foram 1.069 partidas contra os maiores rivais do estado. Além das 400 conquistas, o alviverde também tem 318 empates e 351 derrotas, com 1.558 gols marcados e 1.403 sofridos.

O Verdão é seguido por Corinthians, com 398 vitórias em 1084 jogos, São Paulo, que tem 346 triunfos em 992 jogos e, por fim, pelo, Santos, com 328 vitórias em 1011 jogos.

O Santos, por sua vez, é o rival que mais vezes foi superado pelo Verdão. Foram 150 vitórias contra o Alvinegro da Vila Belmiro. O time da Bixada Santista é seguido por Corinthins, que sofreu 138 derrotas para o rival e pelo Tricolor Paulista, time que menos perdeu para o Palmeiras, com 112 reveses.

CONFIRA ALGUNS NÚMEROS DOS CLÁSSICOS POR PARTE DO PALMEIRAS

Jogador com mais clássicos disputados: Ademir da Guia - 158 jogos

Maior artilheiro: Heitor - 32 gols

Maior artilheiro do elenco atual: Raphael Veiga - 14 gols

Estádio com mais clássicos: Pacaembu - 375 jogos

Vitórias diante dos rivais: Santos - 150; Corinthians - 138; São Paulo - 112

O Palmeiras volta a campo somente no final deste mês, no dia 21, diante Bahia, na Fonte Nova, às 21h30, pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O próximo clássico do Verdão será diante do São Paulo, no Morumbi, pela partida de ida das quaretas de finais da Copa do Brasil. O duelo ainda não tem data e horários definidos.