Murilo inícia trabalhos de transição e fica mais próximo do retorno ao Palmeiras

O Palmeiras se reapresentou nesta quarta-feira (14) em sua Academia de Futebol, localizada na Barra Funda, em São Paulo. A atividade desta tarde marcou uma grata surpresa ao torcedor palmeirense. O zagueiro Murilo, que se recupera de uma lesão no ombro, voltou a treinar com o grupo e iniciou o seu processo de transição.

O zagueiro teve uma luxação no ombro direito no duelo contra o Barcelona-EQU, no dia 3 de maio, pela Libertadores. Desde então, o jogador vinha tratando a lesão diariamente na Academia de Futebol.

O camisa 26 participou, juntamente com os demais atletas do grupo, de uma atividade técnica no campo, na qual eram permitidos poucos toques na bola. O trabalho, conduzido debaixo de chuva fina, durou pouco mais de uma hora.

Com 19 partidas disputadas na temporada e três gols marcados, o zagueiro comentou sobre seu período de recuperação e projetou um retorno aos gramados:

“Foi um momento muito difícil para mim, odeio me machucar. Eu me cuido tanto para não me machucar, mas aconteceu e tive de ter a cabeça boa para me recuperar o mais rapidamente possível. A previsão era de que voltasse em oito a 12 semanas e já venho cortando isso. A cada semana, venho me cuidando muito, tratando em dois períodos e treinando muito forte com todos do NSP (Núcleo de Saúde e Performance). Isso vem sendo fundamental para eu crescer no dia a dia, evoluir e voltar muito bem”, disse Murilo.

“A gente vem muito bem, tenho acompanhado sempre no estádio e na televisão, o time vem bem e agora é dar continuidade. Nossa equipe tem a essência muito boa de lutar e guerrear em todos os jogos, então é continuar com isso, com a nossa qualidade coletiva porque assim o individual se sobressai”, completou comentando sobre o momento da equipe.

Sem jogos por conta da pausa para data Fifa, o Palmeiras teve dois dias de folga e se reapresentou sem os convocados Weverton, Raphael Veiga e Rony (Brasil), Gustavo Gómez (Paraguai) e Piquerez (Uruguai), que representam suas seleções mundo a fora durante a semana.

O Verdão volta a treinra nesta quinta-feira (15), às 10h. Nesta sexta-feira (16), a equipe enfrenta o Oeste Barueri, em jogo-treino no CT do verdão. O próximo compromisso será no dia 21, diante do Bahia, às 21h30, em Salvador-BA.