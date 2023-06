Confrontos das quartas da Copa do Brasil possui datas e horários definidos

A CBF divulgou nesta quinta-feira as datas e horários das quartas de final da Copa do Brasil 2023. As partidas serão disputadas nas semanas de 5 e 12 de julho e definirão os quatro semifinalistas da competição mais milionária do país.

Confira abixo as informações sobre os confrontos das quartas de final do torneio:

JOGOS DE IDA:

4 de julho (terça-feira):

21h - Bahia x Grêmio - Arena Fonte Nova-BA

5 de julho (quarta-feira):

19h30 - São Paulo x Palmeiras - Estádio do Morumbi-SP

21h30 - América-MG x Corinthians - Arena Independência-MG

21h30 - Flamengo x Athletico-PR - Maracanã-RJ

JOGOS DE VOLTA:

12 de julho (quarta-feira):

19h - Grêmio x Bahia - Arena do Grêmio-RS

21h30 - Corinthians x América-MG - Neo Química Arena-SP

21h30 - Athletico-PR x Flamengo - Arena da Baixada-PR

13 de julho (quinta-feira):

20h - Palmeiras x São Paulo - Allianz Parque-SP

CHAVEAMENTO:

Os confrontos das quartas de final e o chaveamento até a grande decisão estão definidos! Que venham os jogos! Curtiram? #CopaBetanoDoBrasil 🏆 pic.twitter.com/sUSvujkqzg — Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) June 6, 2023

O caminho até a grande final da Copa do Brasil 2023 também já está definido! Quem passar de Corinthians e América-MG enfrentará, na semifinal, o vencedor do clássico entre Palmeiras e São Paulo. Do outro lado, quem avançar em Grêmio e Bahia encara o vencedor de Flamengo e Athletico-PR. Para as semifinais da competição, ocorrerá o sorteio de mando de campo. O mesmo procedimento será realizado para a final do campeonato.

TRANSMISSÕES:

As partidas das quartas de final da Copa do Brasil terão transmissão da Globo, Sportv, Premiere e da Amazon Prime Video. Os duelos entre Corinthians e América-MG e Flamengo e Athletico-PR terão transmissão da Globo, Sportv, Premiere e da Amazon Prime Video. O confronto entre Bahia e Grêmio será transmitido por Sportv e Premiere, enquanto o Choque-Rei terá transmissões exclusivas da Amazon Prime Video.

PREMIAÇÃO:

Cada clube presente nas quartas de finais da Copa do Brasil recebeu uma premiação de cerca de R$ 4.3 milhões pela classificação vindo das oitavas. As equipes que se classificaram para as semifinais da competição receberão uma premiação de R$ 9 milhões.

O campeão da Copa do Brasil pode desembolsar uma premiação recorde de até R$ 91,8 milhões, a maior da história do futebol brasileiro. Caso o campeão seja uma equipe proveniente dos 12 clubes que entraram na terceira fase, o prêmio acumulado em caso de título será de R$ 88,7 milhões.