Isa Fernandes comemora destaque em partida decisiva do Cruzeiro e projeta mata-mata do Brasileirão

A defensora Isa Fernandes foi peça importante do time do Cruzeiro ao longo dos jogos no Brasileirão Feminino e se destacou ainda mais na última partida da fase de pontos corridos, sendo eleita a lateral-direita da rodada. Feliz, a atleta comemorou ter ajudado a equipe.

"Fico feliz de ter o meu trabalho reconhecido, e poder ajudar o grupo mais uma vez em um momento decisivo", disse.

Como se classificou na oitava colocação, as Cabulosas irão enfrentar agora o líder da primeira fase, o Corinthians. De olho na partida, Isa garantiu entrega e dedicação máxima do elenco em busca da vitória.

"Sabemos que o time do Corinthians é um time qualificado, e agora na fase do mata-mata será outro jogo. Muita entrega e dedicação não irá faltar para que a gente consiga avançar para as próximas fases".

"A nossa melhor defesa começa no ataque, então nosso ponto forte é colocar muita intensidade do ataque até a defesa", completou.

As equipes se enfrentam em jogos de ida e volta, com o mando da segunda partida sendo do time melhor colocado. Assim, o primeiro confronto é de mando do Cruzeiro e acontece na segunda-feira, dia 19, às 20h, no Estádio Ipatingão.