Ramón enaltece jogadores após vitória sobre Guiné e despista sobre Ancelotti: "Meu foco são esses dois jogos"

O atual treinador da Seleção Brasileira, Ramón Menezes, desde a saída de Tite, falou sobre a goleada sobre Guiné por 4 a 1, neste sábado (17), em amistoso realizado no Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona, na Espanha. O interino fez questão de destacar a sua satisfação em poder dirigir a categoria principal mais uma vez e celebrou o resultado.

"Agradecer por essa grande oportunidade. Agradeço todos os dias. Faço questão de agradecer ao presidente da CBF pela confiança no trabalho. Agradeço aos jogadores também por terem me recebido tão bem. Grandíssimos jogadores. Nosso relacionamento vem crescendo. Trabalhei com outros jogadores que não viram pela primeira vez. Um grupo muito forte e experiente. Muito feliz com a vitória", comentou Menezes.

Questionado sobre o "possível" novo técnico da Seleção, Carlo Ancelotti, que ainda tem contrato com o Real Madrid até o final de junho de 2024, o técnico interino desconversou e destacou que o seu foco é no próximo amistoso.

"Eu ainda não sei de nada. É um grandíssimo treinador, carreira maravilhosa. Meu foco são esses dois jogos, ajudar a Seleção, um privilegio estar aqui. Meu foco agora é Senegal, fazer uma grande partida. Vestir a camisa da Seleção não tem como explicar, é um prazer muito grande."

Sobre novos jogadores

Ramon promoveu algumas mudanças na escalação, durante o jogo, o lateral Ayrton Lucas e o volante Joelinton ganharam a sua primeira chance com a Amarelinha e agradaram o técnico.

"Hoje nós fizemos as seis substituições, alguns tiveram oportunidade de jogar um pouco mais, como Veiga e Bruno Guimarães. Observamos bem Joelinton e Ayrton, que estão muito bem em seus clubes e confirmaram isso. Estreamos o Vanderson, Malcom e é isso. Vai ser desta maneira. Pensar bem para estar muito forte contra Senegal", comentou.

"Vamos avaliar, recuperar esses atletas. Hoje já começamos a focar em Senegal e estudar. Estávamos muito focados em Guiné", finalizou.