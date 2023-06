Corinthians consegue gol no final, vence Cruzeiro e leva vantagem no Brasileirão Feminino

O Cruzeiro recebeu o Corinthians em partida de ida das quartas de finais do Campeonato Brasileiro Feminino, disputada em Muriaé-MG. O Timão venceu por 2 a 1, com gols de Gabi Zanotti e Vic Albuquerque para os visitantes e Marília marcou para o Cruzeiro.

Nos primeiros minutos, o Corinthians conseguiu a primeira chance de finalização com Jaqueline recebendo cruzamento no meio da área e mandando cabeçada a esquerda do gol.

Pouco depois, Marília respondeu a favor do Cruzeiro, saindo cara a cara com Lelê e perdendo grande chance ao bater por cima do gol.

Jheniffer e Tamires tiveram oportunidades em sequência para a equipe alvinegra, na primeira a camisa 9 do Timão finalizou e Taty Amaro defendeu, no rebote Tamires finalizou e a zaga mineira salvou em cima da linha.

Aos 30 minutos, Gabi Zanotti recebeu cruzamento e de carrinho só deslizou para abrir o placar para o Corinthians em partida bastante disputada.

Já no final da primeira etapa, o Cruzeiro teve escanteio e Marília subiu em meio a toda zaga corinthiana sozinha e mandou de cabeça empatando a partida.

Portilho teve a primeira chance da segunda etapa ao pegar bola na entrada da área sozinha, tentar finalizar e acabar mandando por cima do gol, desperdiçando grande chance.

A própria Gabi Portilho voltou a ter oportunidades quando recebeu sozinha dentro da área e finalizou novamente por cima do gol tornando o ataque do Corinthians uma equipe com falta de precisão na hora de marcar.

Tudo se encaminhava para um empate, mas aos 49 minutos, Gabi Portilho invadiu a área e foi derrubada, sofrendo pênalti. Na cobrança, Vic Albuquerque foi para a bola e chutou no canto esquerdo rasteiro garantindo a vitória para o Timão.

Jogo de Volta

As equipes se enfrentam no jogo de volta das quartas de finais do Brasileirão Feminino na próxima segunda-feira (26), às 18h30 (Brasília), na Fazendinha.