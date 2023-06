Em busca do G-4, São Paulo e Athletico-PR se enfrentam no Morumbi

Em situação parecida no Brasileirão, São Paulo e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 19h, no Morumbi. A partida é válida pela 11ª rodada da competição nacional. O Furacão e Tricolor Paulista ocupam sétima e oitava posição, com 16 e 15 pontos, respectivamente. As duas equipes brigam por espaço no G-4.

Athletico encara próxima rodada sem treinador

Após a saída de Felipão, que acertou com o Atlético-MG, o Athletico-PR decidiu demitir o treinador Paulo Turra e vai a campo contra o São Paulo com o interino Wesley Carvalho. O Furacão não poderá contar com o meio-campista Erick e o atacante Canobbio, pois os dois atletas cumprem suspensão. Mesmo assim, o atleta uruguaio estaria fora por estar servindo a seleção do Uruguai. O defensor Paulo Henrique retorna de suspensão e assume a vaga de Zé Ivaldo.

Provável escalação do Athletico-PR: Bento; Madson, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Madson; Erick e Hugo Moura; Alex Santana (David Terans), Cannobio e Christian; Vitor Roque.

São Paulo vem de duas derrotas seguidas no Brasileirão

Com a Data-Fifa, o técnico Dorival Júnior teve tempo extra para treinar a equipe paulista e fazer novos ajustes. Apesar de Pato estar treinando desde o dia 29 com o elenco, o treinador acredita que o atacante não está preparado fisicamente para encarar a partida. O jogador vem de uma cirurgia no joelho realizada no final de maio. Além disso, Pablo Maia e Michel Araújo estão suspensos e Arboleda está servindo a seleção do Equador.

Provável escalação do São Paulo: Rafael, Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista; Luan, Gabriel Neves, Alisson e Rodrigo Nestor; Luciano e Calleri.

Arbitragem

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (Fifa-DF)

Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa-CE) e Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

Quarto árbitro: Douglas Marques das Flores (SP)

Árbitro de vídeo: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)