Após quatro jogos em 10 dias, Franklin enaltece semana cheia de preparação da Inter de Limeira para clássico decisivo diante do XV de Piracicaba

No próximo sábado, às 17h15, no estádio Barão da Serra Negra, Inter de Limeira e XV Piracicaba medem forças pela 10ª rodada da Série D. A partida é decisiva para as equipes visando a classificação para a segunda fase da competição nacional. O time de Limeira está no G-4 do grupo 7 com 12 pontos, dois a mais que o XV de Piracicaba, que ocupa o sexto lugar.

O duelo de alvinegros do interior paulista acontecerá após, finalmente, as equipes terem uma semana cheia de preparação após dias intensos numa rotina de jogos. Presente nos nove compromissos da Internacional de Limeira na Série D, o zagueiro Franklin enalteceu o período de treinos.

“Foram duas semanas desgastantes de jogos e viagens. Agora teremos a semana cheia de preparação para esse clássico. Esse tempo de trabalho, mas também descanso, chega num momento importante e decisivo em termos de classificação. Vamos aproveitar ao máximo esse período para conseguirmos um grande resultado neste confronto direto”, declarou o defensor de 24 anos.

A Internacional de Limeira entrou no grupo de classificação da sua chave após a vitória de virada, na última rodada, diante do Operário-MS por 2×1.

“Era uma partida de extrema importância. O time todo esteve focado e mostrou poder de reação para buscar a vitória. Voltamos ao G-4 para não sairmos mais”, garantiu Franklin.

Totalmente adaptado ao novo clube após passagem nos primeiros meses de 2023 pelo Manaus, Franklin é só gratidão em especial ao técnico Júnior Rocha.

“Sou um atleta muito humilde, que trabalha muito e procura evoluir dia após dia e jogo após jogo. Só tenho que agradecer ao treinador Júnior Rocha que vem me dando uma sequência de jogos. Estou feliz por ter participado de todas as partidas e também muito motivado para seguir ajudando os meus companheiros da melhor forma possível”, concluiu.