Bahia e Palmeiras se enfrentam em retorno do Brasileirão

O Campeonato Brasileiro está de volta após a pausa para data Fifa. Em duelo válido pela 11ª rodada do Brasileirão, o Palmeiras visitará, na Arena Fonte Nova, a equipe do Bahia, às 21h30 (horário de Brasília). A partida terá transmissão da TV Globo, do Premiere e em tempo real na VAVEL BRASIL!

Em momentos completamente diferentes na temporada, as equipes se encontram em um duelo importantíssimo para ambos os lados. Único invicto do Brasileirão, o Palmeiras está na segunda posição com 22 pontos e quer buscar a liderança, que pertence ao Botafogo, com 24. Já o Bahia, 15° colocado com nove pontos, vive uma fase inconstante e quer se afastar da zona de rebaixamento.

PALMEIRAS BUSCA MANTER INVENCIBILIDADE PARA ASSUMIR A LIDERANÇA

Sem derrotas no Brasileirão, o Palmeiras busca os três pontos para assumir a liderança do campeonato, ou apenas se aproximar dela, isso porquê o líder Botaqfogo entra em campo nesta quinta-feira (22), contra o Cuiabá, fora de casa. Com um tropeço do Fogão e uma vitóriua alviverde, a equipe de Abel Ferreira irá passar a rodada na ponta da tabela. Caso não alcance o primeiro lugar neste meio de semana, o Verdão terá a oportunidade no domingo, justamente contra o Botafogo.

Para isso é necessário pontuar em Salvador. O técnico Abel Ferreira, no entanto, terá uma série de desfalques para o confronto. Mesmo com o retorno de Gustavo Gómez, o treinador não poderá contar com Weverton, Rony, Raphael Veiga e Piquerez, que representaram suas seleções nesta terça-feira (20). Além deles, o Verdão não poderá contar com Atuesta (lesão ligamentar no joelho) e Marcos Rocha (edema na coxa esquerda).

Mesmo com os diversos desfalques, o Palmeiras seguiu normalmente sua programação de treinamentos. Em nove dias livres de jogos, a equipe deu sequência à preparação para a temporada, com alguns diads de folga e um jogo-treino contra o Oeste, que terminou com vitória alviverde por 3 a 2.

Provável escalação: Marcelo Lomba; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Vanderlan; Zé Rafael, Gabriel Menino e Luis Guilherme (Bruno Tabata); Artur, Dudu e Flaco López (Endrick). Técnico: Abel Ferreira.

BAHIA BUSCA PONTUAR PARA SE RECUPERAR NA TABELA

O Bahia também aproveitou a folga para seguir sua preparação para a temporada. Sem viver bom momento, a equipe baiana busca pontuar com o apoio de sua torcida para se afastar da zona da degola. O Esquadrão de Aço, recentemente adquirido pelo Grupo City, está a um ponto do Z-4.

Com três empates consecutivos, o técnico Renato Paiva não deve contar com seis jogadores: Raul Gustavo, Matheus Bahia, Yago Felipe, Ademir, Biel e Jacaré. Em contra-partida, o comandante deve contar com o retorno do lateral-esquerdo Chávez, que havia sofrido uma lesão no tornozelo.

Provável escalação: Marcos Felipe; Kanu, David Duarte e Vitor Hugo; Cicinho, Rezende, Thaciano, Cauly e Chávez; Kayky e Everaldo. Técnico: Renato Paiva.

ARBITRAGEM:

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

Assistentes: Bruno Raphael Pires e Leone Carvalho Rocha

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira

Você acompanha tudo deste duelo e atualizações em tempo deste confornto aqui, na VAVEL Brasil!