Em crise, Corinthians e Santos se enfrentam tentando afastar fase ruim

Nesta quarta-feira (21), Corinthians e Santos se enfrentam, na Vila Belmiro,, em busca dos três pontos na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times vem para jogo para tentar afastar a má fase. O time da casa, já soma oito jogos sem vencer, sendo sua última vitória no dia 14/05, quando bateu o Vasco fora de casa. Já o Corinthians, vem de três resultados adversos. Os resultados foram, derrota para América-MG e Independiente Del Valle fora de casa e um empate na última rodada com o Cuiabá, dentro da Neo Química Arena.

O Santos, se encontra na décima terceira colocação com 13 pontos. O time da baixada sonha com a parte de cima da tabela no campeonato. O Timão busca os três pontos para conseguir se afastar da zona do rebaixamento. A equipe da capital paulista está hoje na décima sexta colocação com, apenas, 9 pontos.

O histórico do confronto consta com 348 jogos. O Corinthians leva vantagem no número de de vitórias, são 136 vitórias contra 111 do peixe. Porém na Vila Belmiro quem leva vantagem é o Santos, o time da casa tem 53 triunfos.

Santos com reforço

O Santos treinou nesta tarde de terça-feira (20), e contou com a volta do camisa 10, Soteldo. O atacante retornou dos amistosos com a seleção venezuelana e já treinou com bola. Odair Hellmann poderá contar com o atleta, que provavelmente será titular no clássico.

As baixas confirmadas do time são, Alisson e Felipe Jonatan que estão lesionados, Camacho, que foi expulso na última rodada contra o Coritiba. Além desses atletas, o atacante Miguelito também se reapresentou, porém, não tem condições fisícas para o jogo.

Provável escalação: João Paulo; João Lucas, Messias, Joaquim e Gabriel Inocêncio; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Mendoza, Soteldo e Marcos Leonardo.

Corinthians não conta com Renato Augusto

O Corinthians finalizou sua preparação para o clássico também na tarde de terça-feira. A equipe não divulgou os relacionados para a partida, porém é possível saber que não contará com Renato Augusto e Bruno Mendez. O meia está com um edema na coxa, já o zagueiro jogou pela seleção uruguaia e não tem condições de jogo. O zagueiro Murilo também é dúvida.

O provável time que iniciará será: Cássio, Fagner, Gil, Caetano e Matheus Bidu; Fausto Vera, Maycon e Ruan Oliveira; Guilherme Biro, Róger Guedes e Yuri Alberto.

Confirmado: por conta dos protestos da torcida, delegação do Corinthians não conseguiu descer do ônibus em Santos para entrar no hotel e teve que voltar para São Paulo.



O elenco ia se concentrar para o jogo de amanhã, contra o Santos. Com o imprevisto, o clube ainda não definiu… pic.twitter.com/JewI61z9yn — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) June 21, 2023

Arbitragem

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden

Assistente 1: Rafael da Silva Alves

Assistente 2: Tiago Augusto Kappes

VAR: Rafael Traci