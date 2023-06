Bahia triunfa sobre invicto Palmeiras com gol nos acréscimos da segunda etapa

Jogando na noite da última quarta-feira (21), o Bahia recebeu o Palmeiras na Arena Fonte Nova e saiu de campo com a vitória. Jogando em casa o tricolor venceu o alviverde por 1 a 0 com gol nos acréscimos da segunda etapa, onde Thaciano marcou o gol do triunfo.

O gol de Thaciano quebrou um tabu de muitas décadas, onde o Bahia não vencia o Palmeiras na Fonte Nova desde 1988, na campanha do título do bicampeonato brasileiro do tricolor.

Gol no final para a emoção da torcida tricolor!

A primeira chegada de perigo real da partida foi aos 24 minutos, quando Zé Rafael, no pé de ferro, ganhou a bola e chutou de fora da área, mas mandou pela esquerda do gol. Oito minutos depois Artur recebeu o passe pela direita, cruzou e a defesa tirou antes de a bola chegar em Endrick, para escanteio.

Aos 45 minutos, Artur recebeu o passe na direita e bateu forte, em cima do goleiro, que ia sofrendo um frango, tirando a bola em cima da linha para evitar o gol onde a bola ia passando por baixo das pernas dele, com o VAR revisando e confirmando a marcação de campo onde não foi validado o gol do Palmeiras.

Com 11 minutos do segundo tempo, no cruzamento de Mayke, Endrick desviou e Dudu apareceu sozinho, mas Marcos Felipe saiu bem e espalmou para escanteio a finalização.

Aos 21 Chávez recebeu o passe na esquerda e cruzou, ganhando escanteio, batido por Cauly, desviado por Everaldo para Vitor Hugo tentar uma bicicleta, mas sem direção. E três minutos depois Acevedo achou Kayky pelo meio no contra-ataque, que bateu pela esquerda do gol, com desvio.

Com 30 minutos Luís Guilherme recebeu na direita, adiantou e cruzou forte, com o goleiro espalmando para a bola explodir na trave e sair em escanteio, batido para a defesa tirar na primeira trave e Luís Guilherme chutar e Marcos espalmar mais uma vez, mas com impedimento já marcado.

Então aos 47 minutos, no apagar das luzes, Cauly, na base da força, passou por três defensores para a bola sobrar para Danielzinho, que chutou forte no canto direito, com Marcelo Lomba espalmando e Thaciano aparecendo sozinho para bater pro gol vazio!

Próximos jogos

O Bahia volta a campo no sábado (24), às 18h30, quando visita o Fluminense. O Palmeiras joga no domingo (25), às 16h, quando recebe o Botafogo. Os dois jogos serão pela 12ª rodada do Brasileirão.