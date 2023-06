Corinthians joga bem e consegue vitória em clássico diante do Santos

O Santos recebeu o Corinthians na Vila Belmiro em partida válida pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2023 em clássico nesta quarta-feira (21). O Timão venceu de maneira contundente por 2 a 0 com gols de Yuri Alberto e Ruan Oliveira.

O primeiro lance de perigo foi do time visitante, com Matheus Bidu conseguindo ótimo cruzamento para Yuri Alberto cabecear bem no canto esquerdo e João Paulo defendeu de maneira espetacular.

Pouco depois, Yuri teve nova chance ao finalizar de primeira cara a cara com o goleiro santista mas mandou para fora do gol, sem grande perigo.

Yuri Alberto quebra jejum de 10 jogos sem marcar

Na sua terceira tentativa, o camisa 9 alvinegro converteu após grande passe de Róger Guedes para Ruan Oliveira cruzar e encontrar o centroavante sozinho no meio da área para encerrar o incomodo jejum de dez jogos sem marcar e abrir o placar para o Corinthians.

O Santos até chegou a marcar um gol com Mendoza, mas o atacante colombiano desviou a bola com o braço e o lance foi anulado após decisão do VAR.

Pouco depois, o Corinthians novamente conseguiu chegar ao gol quando Ruan Oliveira cobrou falta aos 29 minutos, o zagueiro do Santos desviou e a bola morreu dentro do gol, com o árbitro dando gol para o meia alvinegro.

Jogo acaba com confusão aos 42 minutos

Já na segunda etapa, Yuri Alberto quase ampliou novamente a vantagem ao cabecear quase no chão para acertar a trave após desvio da zaga santista.

O Santos teve sua primeira jogada de perigo quando o rival errou na saída de bola, Ruan Oliveira pegou a bola e finalizou de fora da área para grande defesa de Cássio.

O Peixe tentou reagir no jogo mas não conseguiu grandes situações e já aos 42 minutos no final da partida a torcida do Santos jogou sinalizadores e bombas dentro do gramado, deixando a partida sem condições de ser finalizada normalmente e Leandro Vuaden decidiu finalizar o confronto naquele momento.

Situação na tabela e próximo jogo

Com a vitória, o Corinthians chegou a 12 pontos e assumiu provisoriamente a décima quarta posição. Já o Santos se manteve com seus 13 pontos e está no décimo terceiro lugar do Brasileirão.



Ambas as equipes voltam a campo pelo torneio nacional no final de semana, o Corinthians diante do Athletico, fora de casa, e o Santos contra o Flamengo, na Vila Belmiro.