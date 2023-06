"Faltou eficiência, criamos oportunidades suficientes para ganhar", diz Abel após primeira derrota

Na noite desta quarta feira (21), o Palmeiras conheceu sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro ao perder para o Bahia por 1 a 0, na Itaipava Arena Fonte Nova. O técnico Abel Ferreira comentou sobre a derrota.

"Um dia teríamos que perder e foi hoje, mas não da maneira que queríamos. Produzimos oportunidades para fazer gol. Lembro do Endrick com cruzamento do Artur. Tabela do Artur com Tabata. Dudu, López. Futebol é isso, eficiência. Não fomos eficazes."

Abel, ainda comentou um pouco de qual o sentimento que fica após esta partida em que o seu time construiu mais, porém não conseguiu concluir em gol.

"Triste. Produzimos o suficiente para sair daqui com outro resultado. Não merecíamos perder, mas o futebol tem dessas coisas. Os jogadores se preparam para o jogo. Temos que reconhecer que na eficácia, não fomos felizes."

Abel Ferreira lamenta ausências do Palmeiras em derrota para o Bahia

O Palmeiras não contou no jogo de hoje com quatro titulares. Rony, Raphael Veiga, Weverton e Piquerez, não tinham condições de jogo. O português lamentou as ausências importantes para partidas como essa.

"O treinador gosta de ter todos disponíveis para poder escolher, o que não foi o caso hoje. Acho justo que os jogadores sejam chamados, acho justíssimo. Mas não parece justo que quem paga o salário dos jogadores não possa ter tempo suficiente para utilizá-los"

Com a derrota, o Alviverde perde a chance de dormir na liderança e enxerga o Botafogo podendo abrir quatro pontos de vantagem. O time da capital paulista fica na segunda colocação com 22 pontos.

No próximo confronto, o Palmeiras enfrenta justamente o Botafogo dentro de sua casa, às 16h do domingo (25).