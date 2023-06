Fim da linha! Odair Hellamann não é mais técnico do Santos

O técnico Odair Hellmann não faz mais parte do Santos. Após a derrota para o Corinthians nesta quarta-feira (21), na Vila Belmiro, o treinador foi demitido. Além do comandante, também deixam o clube os auxiliares Maurício Dulac e Fábio Moreno, e o preparador físico Rogério Dias.

A demissão de Odair ocorreu após uma reunião com a diretoria alvinegra nesta quinta-feira (22), um dia após a derrota no Clássico-Alvinegro válido pelo Campeonato Brasileiro. O confronto foi marcado por incidentes, com torcedores do Santos arremessando bombas no gramado, resultando em punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Contratado no final do ano passado, Odair Hellmann deixa o Santos após comandar a equipe em 34 partidas, com um balanço de 11 vitórias, 12 empates e 11 derrotas. Odair foi o treinador com o maior periodo no comando da equipe, desde o ínicio da gestão do presidente Andrés Rueda.

O Santos ocupa a 13ª posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, com 13 pontos, além de ter sido eliminado da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Diante da falta de resultados nas últimas partidas, a diretoria decidiu buscar uma mudança na liderança técnica do time. Fábio Carille, que já teve uma passagem anterior pelo clube, é o nome cogitado para assumir o cargo de treinador. O Santos já entrou em contato com o técnico, que atualmente está no futebol japonês, e negocia sua contratação.

Confira a nota publicada pelo clube

"O Santos Futebol Clube comunica que Odair Hellmann não comanda mais o elenco profissional. O técnico assinou oficialmente nesta quinta-feira (22) sua rescisão contratual em comum acordo com o clube."

'"Além de Odair, também deixam o clube os auxiliares Maurício Dulac e Fábio Moreno, e o preparador físico Rogério Dias. O Santos FC agradece os serviços prestados pelos profissionais e deseja sorte no decorrer de suas carreiras."