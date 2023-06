Dorival Jr exalta vitória contra o forte Athletico : "Pela complexidade do jogo fiquei feliz"

Na tarde desta quarta-feira (21), o São Paulo venceu a equipe do Athletico Paranaense pelo placar de 2 a 1 no Morumbi. Na primeira etapa o Furacão abriu o placar logos nos primeiros minutos de jogo com Vitor Roque, colocando medo nos mais de 20 mil torcedores presentes, mas logo aos 19 minutos da etapa inicial, Gabriel Neves fez seu primeiro com a camisa tricolor e colocou sua equipe de volta no jogo.

Com um Athletico recuado, e com um São Paulo mandando na partida, logo aos 2 minutos do segundo tempo, Rodriguinho fez grande jogada pela esquerda e colocou para Calleri dentro da área, que com toda sua qualidade no pivô, soltou para Luciano na entrada da grande área, que mandou uma pancada na gaveta sem chance para o Bento, gol que colocou o tricolor na frente e sacramentou a vitória no Cícero Pompeu de Toledo.

Adversário Complicado

Foto: Divulgação/São Paulo

Após o duelo, o treinador Dorival Jr exaltou a qualidade técnica dos paranaenses, e que sai do Morumbi com um sentimento bom, por ter saído vitorioso contra um grande adversário e ter apresentado um futebol de alto nível.

"Pela complexidade do jogo fiquei feliz, sempre serão jogos deste nível. Proporcionamos ao Athletico uma oportunidade clara de gol quando errávamos os passes por dentro, forçamos passes. Quando corrigimos os passes, melhoramos na partida."

"O Athletico nos deu possibilidades de contra-ataque, alguns parados com faltas técnicas. Foi um grande jogo, bem disputado, bem jogado. Alguns erros de passes de ambas as equipes, é natural para um jogo em que seria crucial."

Constante Evolução

Foto: Divulgação/São Paulo

O Comandante falou também sobre as grandes atuações que vêm fazendo o volante Gabriel Neves, que cresceu muito desde a chegada do brasileiro, e que vem sendo um dos grandes pilares da equipe do Dorival.

"A evolução dele é clara. Todo mundo acompanhando, ele tem técnica apurada, qualidade de passe, tem boa aproximação. Um dos primeiros jogos que eu o deixo 90 minutos e isso para nós tem sido especial. Ele vem em processo de evolução gradativo e se mantendo dentro de campo, o que tem sido importante."

Trabalho Duro

Foto: Divulgação/São Paulo

Luciano também falou um pouco sobre a vitória importante conquistada em casa, contra um grande adversário, e o seu gol feito em uma jogada trabalhada pelo treinador.

"É uma vitória gigante para nós. O Athletico é uma grande equipe. Sair atrás, ter paciência, explorar o erro deles e virar o jogo é muito bom. Não dizer que está satisfeito, mas foi muito bom". [O gol] Foi uma grande jogada, a gente vem trabalhando para isso, o professor pede para ir rodando a bola. Foi pela insistência dele (Calleri).

Próximo Compromisso

O Tricolor Paulista volta aos gramados neste sábado (24), em que terá de enfrentar a equipe do Cruzeiro, na Arena Independência, às 21h. O duelo é válido pela décima segunda rodada do Brasileirão 2023, torneio no qual o São Paulo se encontra na sexta colocação.