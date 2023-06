Bragantino dá show, goleia Flamengo e sobe na tabela do Brasileirão

Na noite desta quinta-feira (22), o Red Bull Bragantino recebeu, no Estádio Nabi Abi Chedid,, o Nabizão, a equipe do Flamengo, pela 11ª rodada do Brasileirão. Jogando com o apoio de sua torcida, o Braga venceu por 3 a 0, com gols de Eduardo, Henry Mosquera (2x) e Alerrandro.

BRAGA LARGA NA FRENTE:

O Bragantino dominou as ações da primeira etapa e não tomou conhecimento do seu adversário. Organizado na criação, o Flamengo não levou perigo ao gol de Lucão, enquanto o Massa Bruta pressionava a equipe carioca, mas parava nas boas defesas do goleiro Matheus Cunha.

Eduardo Sasha, Jadsom e Mosquera obrigaram o goleiro rubro-negro a fazer grandes intervenções nos primeiros 15 minutos.

Aos 39, Juninho Capixaba teve espaço para arriscar de longe, porém, o camisa 25 do Mengão fez uma defesa fantástica para mandar para escanteio.

Na cobrança, Eduardo Santos subiu mais que todo mundo e, de cabeça, abriu o placar para o Massa Bruta, fechando a primeira etapa em 1 a 1.

​​​​​​PAULISTAS MASSACRAM E CONFIRMAM GOLEADA:

Assim como na primeira etapa, o Bragantino não tomou conhecimento do Flamengo no início do segundo tempo e, logo aos três minutos, Henry Mosquera limpou a marcação e finalizou bem para ampliar a vantagem da equipe paulista.

Após abrir dois gols de vantagem, o Bragantino buscou controlar a partida, enquanto Jorge Sampaoli promovia substituições para deixar a equipe cada vez mais ofensiva. Aos dez minutos, Arrascaeta acertou a trave. Pouco depois, Gerson também desperdiçou oportunidade. Bruno Henrique e Ayrton Lucas foram parte do plano do treinador argentino para buscar o empate, mas não renderam o esperado. Enquanto isso, os donos da casa seguiam tendo oportunidades.

Aos 30 minutos, Alerrandro marcou após aproveitar bagunça na defesa flamenguista e ampliou a vantagem para 3 a 0, aumentando ainda mais a festa da torcida do Touro de Bragança.

Quatro minutos depois, o camisa nove teve outra oportunidade, mas dessa vez acertou a trave. Na sequência, Mosquera roubou a bola de Wesley, driblou a marcação e bateu sem chances para o goleiro Matheus Cunha, fechando a goleada do Massa Bruta em 4 a 0.

Ao todo, o Bragantino finalizou mais de 30 vezes na partida, assumindo o novo recorde de arremates de um mesmo time neste Brasileirão.

SITUAÇÃO NA TABELA:

Com a goleada conquistada no Nabizão, o Bragantino chegou ao 10° lugar, com 17 pontos conquistados, dois a menos que o Flamengo, que desperdiçou a oportunidade de assumir a vice-liderança do Brasileirão e agora ocupa a quarta colocação.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS:

O Red Bull Bragantino volta a campo neste domingo (25), às 18h30, diante do Goiás, no Estádio Nabi Abi Chedid, casa do Massa Bruta!

Por sua vez, o Flamengo, pressionado após a goleada sofrida, volta a campo na mesma data e horário. O Menção enfrentará o Santos, na Vila Belmiro. Ambas as partidas serão válidas pela 12ª rodada do Brasileirão 2023.