Sampaoli lamenta vexame do Flamengo em Bragança: "Não esperava um jogo assim"

O Flamengo foi surpreendido na noite desta quinta-feira (22). Após a goleada sofrida por 4 a 0 diante do Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abbi Chedid, o técnico do Mengão, Jorge Sampaoli, se mostrou surpreso com o resultado expressivo do confronto.

"Eu não esperava um jogo assim. A gente se preparou muito na semana. Vou analisar, mas estou surpreendido com o que aconteceu".

O comandante argentino também comentou sobre a postura da equipe em campo.

"Hoje, a passividade do time me preocupa muito. Mais do que uma análise coletiva, posicional, de jogadores, que é minha responsabilidade também. É algo que o time tem que rever. A torcida tem direito de reclamar de uma atuação como essa. É algo que a torcida e o clube não merecem", completou o treinador.

"Agora não tenho muita explicação. Vinha com muita expectativa, mas o time foi superado. Analisarei com mais calma o que aconteceu. Mas a probabilidade é que o time não encontrou a possibilidade de emparelhar o jogo. Bragantino jogou com muita intensidade e nos superou intensamente", disse Sampaoli.

Por fim, o técnico argentino ainda projetou o duelo contra o Santos, pela próxima rodada do Brasileirão:

"O time tem que reagir rápido. Vinha de 10 jogos sem perder, com muitas vitórias. A passividade do time me preocupa muito. Tem minha responsabilidade também. O time tem que rever. A torcida tem direito de reclamar por uma atuação como essa. É algo que nem a torcida nem o clube merecem", finalizou Sampaoli.

Na saída do campo, o zagueiro David Luiz comentou sobre um dos piores jogos do Flamengo no ano.

"Foi o nosso pior jogo (no campeonato). Eles foram melhores que a gente desde o início e mereceram essa vitória com esse placar. Não jogamos. Nos defendemos sempre com 1 minuto em atraso. Eles tiveram o controle do jogo, do início ao fim. Temos que pegar esse jogo, avaliar e melhorar", finalizou o jogador.

O Flamengo volta a campo neste domingo (25), às 18h30, quando enfrentará o Santos, na Vila Belmiro, em partida válida pela 12ª rodada do Brasileirão 2023.