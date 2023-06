Paulo Turra é anunciado como novo técnico do Santos para reverter crise e buscar vaga na Libertadores

Na manhã desta sexta-feira (23), Paulo Turra foi oficialmente anunciado como o novo técnico do Santos. O ex-comandante do Athletico-PR aceitou o convite do presidente Andres Rueda para dirigir o Peixe, sucedendo Odair Hellmann, e assinou um contrato válido por um ano. Com a temporada eleitoral em andamento, o contrato será curto, podendo ser prorrogado a depender do novo presidente, que será escolhido ao fim do ano.

Turra chegará ao CT Rei Pelé no sábado (24), véspera da partida contra o Flamengo, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos corre contra o tempo para regularizar a situação do novo treinador até o jogo. Caso não de tempo, a equipe será comandada pelo executivo Paulo Roberto Falcão.

Com vasta experiência como auxiliar técnico em clubes renomados como Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro, Turra assumiu o comando do Athletico-PR após a saída de Felipão para um cargo de gestor no clube paranaense. Em sua passagem pelo Furacão, obteve ótimos números, com 73% de aproveitamento em 36 jogos, conquistando 25 vitórias, quatro empates e sete derrotas.

Foto: Divulgação / Athletico

A chegada de Turra ao Santos traz consigo a missão de reconquistar a confiança abalada do grupo após uma sequência de nove jogos sem vitória sob o comando de Hellmann. A principal missão do novo treinador será retomar o caminho das vitórias e afastar a equipe da zona de rebaixamento – hoje o clube alvinegro se e contra há dois pontos da degola.

A diretoria do Santos definiu como objetivo principal, além de fugir do Z4, a classificação para a Copa Libertadores de 2024, visando a retomada do prestígio e a recuperação do time em um momento crítico. Outro desafio para Turra será conquistar os bons resultados sem ter seus torcedores ao lado, já que o Peixe acabou sendo punido pelo STJD a jogar por 30 dias de portões fechados, após os incidentes na última partida contra o Corinthians.