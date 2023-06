Vitor Roque marca, Athletico vence Corinthians e sobe na tabela do Brasileirão

Jogando na Ligga Arena, o novo nome da Arena da Baixada, o Athletico recebeu o Corinthians na tarde do último sábado (24) e saiu de campo vitorioso. Abrindo a rodada de número 12 do Campeonato Brasileiro, o Furacão venceu o Timão por 1 a 0 com gol de Vitor Roque.

O jogo protagonizou também Cássio, com mais uma grande atuação, além de um ataque do Athletico que pressionou e parou, além do goleiro alvinegro, na trave três vezes, sendo uma delas gerando um gol anulado pelo VAR.

Tá em choque? É Vitor Roque!

A partida já em seus primeiros minutos dava os indícios de como seria até o final, quando aos dois, Cássio errou na saída e Fernandinho chutou de longe, por cima do gol. E no lance seguinte, em um bom pivô de Canobbio, Vitor Bueno conseguiu o chute e acertou a trave esquerda.

Aos cinco minutos Khellven cruzou a bola na área, Erick desviou na primeira trave e Cássio espalmou por cima do gol.

Aos 35 minutos, toda a pressão do Furacão surtiu efeito, quando Erick conseguiu o lançamento na direita, onde a bola foi desviada para o meio por Khellven, com Vitor Roque finalizando na pequena área para mandar a bola para o fundo do gol, abrindo o placar!

10 minutos depois: mais Athletico, quando Canobbio recebeu o passe na área, chutou forte e Cássio mandou para escanteio, que foi cruzado na área para o cabeceio de Vitor Roque. A bola pingou em cima da linha após explodir no travessão e o VAR anulou o gol que o juiz validou dentro de campo.

Athletico vê Cássio em noite inspirada e perde chance de ampliar

Com dois minutos, já na segunda etapa, Yuri Alberto chutou da direita, mas mandando a bola nas mãos de Bento. Aos 10, Vitor Roque recebeu o passe dentro da área, bateu forte e Cássio espalmou, com Vitor Roque chutando o rebote em cima da defesa, a bola desviando nele e indo para tiro de meta.

Aos 21 minutos, em um escanteio vindo da direita batido por Khellven, Thiago Heleno cabeceou, mas mandou pela esquerda do gol. Com 42 minutos, Christian recebeu a bola na esquerda, conseguiu o drible em cima de Gil, e bateu forte, mas Cássio espalmou o chute cruzado para longe!

Já no último lance de perigo, aos 51 minutos, Terans foi lançado na direita e cruzou rasteiro para Cuello se antecipar com um carrinho e mandar a bola na trave esquerda.

Próximos jogos e classificação

O Athletico volta a campo agora na terça-feira (27), às 19h, quando recebe o Alianza Lima. O Corinthians joga na quarta-feira (28), às 21h30, quando recebe o Liverpool, com ambos os jogos valendo pela Libertadores.

Com 19 pontos o Athletico subiu para a sexta posição, ficando empatado com o Flamengo, enquanto o Corinthians segue na 15ª posição, com 12 pontos, empatado com o Cuiabá e na boca da zona de rebaixamento.