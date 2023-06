Internacional vira sobre América-MG e se aproxima do G-4 do Brasileirão

Em duelo válido pela 12ª rodada do Brasileirão neste domingo (25), o Internacional superou o América-MG por 2 a 1 na Arena Independência e chegou a sua terceira vitória consecutiva no campeonato.

Durante o primeiro tempo, o Coelho aproveitou melhor as oportunidades e abriu o placar com Juninho, mas Jean Dias buscou o empate na etapa complementar para o Colorado. Na reta final, Alemão garantiu a vitória do Inter em pleno Independência.

Com o resultado, o Internacional chegou a 20 pontos na tabela de classificação do Brasileirão, atrás de Fluminense (21), Palmeiras (22), Flamengo (22), Grêmio (23) e Botafogo (30). Enquanto isso, o América-MG segue com 8 pontos, em 18º lugar.

América-MG teve mais volume de jogo no primeiro tempo

A equipe comandada por Vagner Mancini optou pela pressão nas saídas de bola do Colorado em diversas oportunidades do primeiro tempo, conseguiu exercer superioridade através desta estratégia bem sucedida.

Aos 12', Lucas Kal aproveitou sobra em cobrança de escanteio e finalizou de forma travada em cima de Rômulo, que afastou o perigo inicial. Na sequência, Nico Hernández interrompeu lance de contragolpe e escapou do cartão vermelho na análise do VAR após falta em cima de Everaldo.

No entanto, o América-MG aproveitou o momento para abrir o placar após a paralisação do árbitro de vídeo. Aloísio cobrou falta em cima da barreira, mas a bola sobrou dentro da área e Juninho surgiu livre para bater de canhota e contar com um desvio na trave para concluir.

Após o gol sofrido, o Internacional passou a trocar mais passes em busca de espaço, mas cometeu diversas falhas no campo ofensivo nas tomadas de decisão do último passe, além de não aproveitar as diversas faltas cedidas pelos comandados de Vagner Mancini.

Na melhor oportunidade, Jean Dias tentou cruzamento e a bola resvalou no braço de Felipe Azevedo. Na cobrança, a bola resvalou na barreira e saiu em escanteio para o Colorado, mas Everaldo afastou de cabeça e salvou o Coelho.

Internacional reagiu após o intervalo

Mano Menezes apostou em Gustavo Campanharo no lugar de Luiz Adriano para o segundo tempo, onde o Inter seguiu com dificuldades para furar o bloqueio defensivo, trocando muitos passes no meio-campo. Com isso, a saída encontrada foi nos cruzamentos e na bola parada.

Aos 16', Breno aproveitou sobra após cobrança de escanteio na meia-lua e bateu de primeira, mas John estava atento e fez bela defesa. Porém, no lance seguinte, Wanderson cruzou para Johnny dominar no peito e limpar a marcação dentro da área para Jean Dias empurrar de letra, em um verdadeiro golaço do Internacional.

Com a tentativa de buscar a vitória, Mancini optou por Martin Benítez, Rodrigo Varanda e Wellington Paulista para a sequência da etapa complementar, onde o América-MG voltou a controlar mais as ações ofensivas. Contudo, a alteração mais efetiva foi de Mano Menezes, com a entrada do jovem Alemão no lugar de Pedro Henrique.

Aos 39', um contra-ataque em velocidade do Inter terminou em Wanderson lançando Alemão na medida. O atacante invadiu a grande área e deixou a marcação para trás, batendo na saída do goleiro Cavichioli para virar o confronto e garantir a tranquilidade até o apito final com troca de passes, sem sofrer sustos do adversário.

Sequência

O Internacional volta a campo nesta quarta-feira (28) para enfrentar o Independiente Medellín, na última rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores, no Beira-Rio. Por outro lado, o América-MG terá pela frente o Peñarol, na quinta-feira (29), às 21h, no Centenario, na última rodada da Conmebol Sul-Americana.