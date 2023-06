Abel lamenta derrota e valoriza Botafogo: "Tem tudo para ser campeão"

Na tarde deste domingo (25), o Palmeiras perdeu uma grande chance de encostar na liderança do Brasileirão. Jogando em casa e com o apoio de sua torcida, o Verdão foi derrotado para o Botafogo por 1 a 0, com direito a penâlti desperdiçado por Raphael Veiga.

Após a partida, Abel Ferreira foi sincero em sua análise e valorizou a atuação da equipe carioca:

"Este é o futebol, é isto. Concordo com o que você disse sobre a eficiência no cruzamento, mas não foi por isso que perdemos. O fator felicidade existe e não esteve ao nosso lado hoje. Tivemos um gol bem anulado. Criamos oportunidades claras, inclusive, 16 arremates contra seis. Nos cruzamentos poderíamos ter sido mais precisos. Eles se defenderam bem, com linha de cinco em determinados momentos. O goleiro fez boas defesas", disse Abel

"Parabéns pra eles. As estatísticas valem, mas o que vale mais é a eficiência. O centroavante deles fez duas finalizações e acertou uma. O futebol é isso mesmo, parabéns ao nosso adversário que neste momento tem tudo para ser campeão. Esta fora da Copa e só disputa o Brasileirão. Dar os parabéns a eles", completou.

Com a derrota para o Botafogo, o Palmeiras perdeu uma invencibilidade que durava quase um ano jogando em casa. Foram 24 vitórias e sete empates desde julho de 2022 até o duelo deste domingo, onde a equipe foi derrotada com gol de Tiquinho Soares.

O comandante português comentou também sobre a falta de eficiência do ataque palestrino no duelo desta tarde:

"Hoje tivemos um aspecto de gols de 2.80 e nosso adversário 0.80. Precisamos manter o foco. Em casa empurrarmos o adversário. Precisamos ser eficazes e hoje não fomos. Não vamos ganhar sempre, mas temos que buscar fazer o melhor que podemos. Temos que fazer gols nas oportunidades que criamos. O adversário criou menos e aproveitou melhor. Dava para ter feito gols nas oportunidades que tivemos".

Por fim, Abel projetou o confronto da próxima quinta-feira (29). O Palmeiras vai receber, no Allianz Parque, a equipe do Bolívar, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, em uma partida que pode valer a liderança geral do torneio:

"A vitória no próximo jogo pode nos dar vantagem no grupo e classificação geral. Nossa intenção é sempre vencer, mas nem sempre vamos conseguir. Passamos um ano sem perder em casa, mas isso ia acontecer em algum momento, nem achei que merecíamos perder hoje, mas acontece. No próximo jogo podemos voltar a encontrar as vitórias para ficar em primeiro no grupo", finalizou Abel Ferreira.