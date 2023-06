Santos encara Flamengo na Vila Belmiro em momento delicado na temporada

Na noite deste domingo (25), em duelo válido pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos recebe o Flamengo na Vila Belmiro, às 18h30 (horário de Brasília).

O peixe chega numa fase extremamente conturbada, com péssimo desempenho e rendimento na temporada, demissão recente de comandante e protestos violentos da torcida santista, mas buscam uma reviravolta nesse próximo jogo para dar um ar de alívio para todos da baixada santista.

Pelo outro lado, o time da gávea também vem de derrota, em que foi goleado pelo RB Bragantino por 4 a 0, fora de casa e os bastidores com Jorge Sampaoli não parece ser dos mais harmônicos, as duas equipes chegam com problemas, tornando um embate interessante e com promessa de fortes emoções.

No histórico dos últimos 10 jogos entre os dois times, o Flamengo sai com a vantagem, vencendo sete deles, enquanto o Santos venceu apenas duas vezes e houve um empate.

O jogo será realizado com os portões fechados, por conta de uma confusão na partida passada entre Santos e Corinthians, contando com diversos sinalizadores atirados por torcedores do peixe em direção ao campo, prejudicando os atletas e causando uma revolta nas arquibancadas da Vila Belmiro. O novo treinador do Santos, Paulo Turra, ainda não fará sua estreia na beira do gramado, deixando essa função para o técnico interino, Claudiomiro.

Desfalques

Santos

A equipe não contará com o lateral esquerdo Felipe Jonatan e o volante Alison, ambos lesionados. Soteldo é dúvida, mas treinou normalmente com o restante dos atletas.

Flamengo

Sampaoli tem apenas a dúvida se o atacante Matheus França estará 100% pronto fisicamente depois da volta de lesão, de resto estão com a ficha de desfalques vazia.

Prováveis escalações

Santos

João Paulo; João Lucas, Messias, Joaquim, Gabriel Inocêncio; Rodrigo Fernández, Dodi, Lucas Lima; Soteldo (Ângelo), Marcos Leonardo e Mendoza.

Técnico: Claudiomiro

Flamengo

Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, David Luiz, Ayrton Lucas; Pulgar, Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta; Gabigol (Pedro) e Everton Cebolinha.

Técnico: Jorge Sampaoli

Arbitragem

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (FIFA-MG) e Leone Carvalho Rocha (GO)

Quarto árbitro: Ilbert Estevam da Silva (SP)

VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR-FIFA-PR)