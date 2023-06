Mateus Pasinato comemora evolução no América-MG: "Estamos no caminho certo"

O goleiro Mateus Pasinato vem vivendo grande crescente no América-MG. O camisa 14 do Coelho foi fundamental para a classificação da equipe mineira rumo às quartas de finais da Copa do Brasil.

O jogador de 30 anos vive grande fase na equipe mineira e comentou à VAVEL Brasil sobre a ascenção da equipe após um início turbulento no Brasileirão.

"Foi muito importante participar dessa retomada de confiança do time nos três campeonatos. Apesar de um começo que não esperávamos, acredito que agora estamos no caminho certo. Pude estrear na elite do Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana, o que era um grande objetivo na minha carreira".

O goleiro é o atleta com a maior nota entre todos os jogadores da equipe no SofaScore, com média de 7,2 pontos por partida:

"Isso é um número muito legal e que mostra que tenho ajudado o América. Eu me preparei pra oportunidade quando ela surgisse, e quando surgiu, pude estar bem, mas isso não é algo que sobe na minha cabeça, só me motiva a trabalhar cada dia mais".

O goleiro, entretanto, vem superando dificuldades para fazer sucesso no Brasil. O jogador que vem atuando com uma fratura no dedo comentou sobre o desafio e tranquilizou a torcida mineira sobre a lesão.

"Tenho jogado com uma pequena fratura no dedo. Isso foi constatado logo no começo da minha chegada aqui. Então, sempre tem que haver sacrifício na nossa vida. E esse é apenas mais um que tenho enfrentado e que dos males, é apenas o menor".

Foto: Reproduçaõ/Matheus Pé

Pasinato chegou ao América em fevereiro de 2023, até deixar o Moreirense, de Portugal. No Brasil, o goleiro construiu o início de carreira no interior de São Paulo, com passagens por Desportivo Brasil, Rio Preto, Rio Branco, Olímpia, Vila Nova e São Bento, onde disputou, por dois anos consecutivos, a Série B do Brasileirão. O atleta chegou ao futebol português em 2020, onde disputou três temporadas da Liga Portuguesa, acumulando 95 partidas pelo futebol europeu.

Hoje, Pasinato passa segurança à meta americana, com oito jogos disputados nas últimas 12 partidas da equipe mineira. O goleiro já soma 30 defesas na temporada, ajudando o Coelho a seguir cada vez mais firme em busca de seus objetivos.