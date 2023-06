Sampaoli exalta atuação em vitória sobre Santos: "O Flamengo comandou o jogo"

Ao final do jogo no qual venceu o Santos por 3 a 2, neste domingo (25), pelo Campeonato Brasileiro da Série A, o técnico do Flamengo, Jorge Sampaoli,, acabou falando mais sobre a goleada sofrida para o Red Bull Bragantino e mostrou que entendeu o duro revés.

Segundo o argentino, houve uma clara evolução demonstrada pelo Rubro-Negro hoje contra o Peixe sendo notável de variados modos. "Hoje, o time teve paciência, encontrou desde o início essa superioridade que permitiu jogar e atacar a linha (defensiva) do Santos com muita gente. E a evolução do time com a bola foi muito importante aqui hoje".

Para o treinador flamenguista os jogos do meio da semana e de hoje foram completamente diferentes. "Não comparo (o jogo deste domingo) com o de quinta-feira (contra o Bragantino) porque esse jogo foi impossível de analisar... Como falamos sempre, o time tem que encontrar uma identidade e defender essa identidade. Estamos trabalhando para o que isso aconteça".

Quando perguntado sobre a mudanças para o jogo de hoje o argentino deixou claro que a postura mudou por conta de suas mexidas. "Penso que, depois do que aconteceu contra o Bragantino, a gente entende que temos que defender mais com a (posse de) bola, encontrar diferentes linhas de passe e ter mais protagonismo. Hoje, nós encontramos isso. O Flamengo comandou o jogo".

Sampaoli comentou um pouco mais sobre a vitória sobre o Peixe: "Um dos melhores jogos do time com a bola. A gente ganhou como treinou. A evolução do time tem muito a ver com isso. Para mim, hoje foi o jogo de time com a bola, sabendo usar os espaços que o Santos deixava. Em outras partidas, rendimentos individuais resultaram que a gente ganhasse ou não. Mas, no jogo de hoje, o time ganhou como treinou".

Sequência

Com a conquista da vitória neste domingo, o time de Sampaoli se recuperou da goleada sofrida para o Bragantino e subiu na tabela do Brasileirão. O clube carioca chegou aos 22 pontos e está na 3ª posição da tabela, 1 ponto atrás do vice-líder Grêmio e 8 atrás do ponteiro Botafogo. Na próxima rodada encara o Fortaleza no Maracanã as 18:30 do dia 1 de julho, sábado. Mas antes precisa vencer o Aucas, no Maracanã, na quarta-feira (28), as 21H30, para se classificar para a próxima fase da Libertadores.