Mano Menezes valoriza vitória do Inter, mas ressalta: "Sem desempenho"

Neste domingo (25), o Internacional bateu o América-MG fora de casa pelo placar de 2 a 1. Com o resultado, o time Gaúcho chega a seu oitavo jogo sem derrota, sendo seis vitórias e dois empates.

Mesmo com a invencibilidade mantida o técnico diz que o time ainda não está com um bom desempenho, mas elogia os resultados.

"Em muitas vezes, tivemos desempenho sem resultado. Agora temos resultado, mas sem desempenho. Vocês querem desempenho e nós também, graças a Deus. Temos certeza que teremos o desempenho, mas não há outra maneira de desenvolver a equipe sem ser vencendo".

Mano Menezes ainda comentou que as duas vitórias fora de casa trazem confiança para a equipe. O Inter encostou no G-6 do Campeonato Brasileiro e está na zona de classificação da Libertadores. O técnico comentou sobre essa situação.

"Disse que a equipe cresceria, no momento mais difícil. Quase só eu falava. A parte externa não acreditava e até debochava. Procuramos ser corretos e transparentes. Falamos com o torcedor sobre as dificuldades que passávamos e como passar. Estar na colocação atual, no grupo da frente, é algo inspirador. Os fatos confirmam a tese que defendemos. É o caminho".

O primeiro tempo foi difícil para o time de Mano Menezes, porém com uma significante melhora para o segundo. Para a segunda etapa o técnico fez uma alteração curiosa, mas que funcionou. O treinador tirou seu principal atacante, Luiz Adriano, e colocou o volante Campanharo.

"Com um pouco mais de posicionamento e tranquilidade, fizemos melhor no segundo tempo. Até com três volantes. Futebol é paradoxal. Perdendo de 1 a 0 e tirei o centroavante. A equipe ficou melhor, esteve mais compacta, equilibrada. Tivemos mais posse de bola e chegamos com mais qualidade".

Próximos Confrontos

O Internacional enfrenta na próxima quarta-feira (28), às 19h, o Independiente Medellín brigando pela sua classificação na Libertadores. Já no Brasileirão, o Colorado volta a campo apenas no dia 1 de julho, quando joga contra o Cruzeiro no estádio Beira-Rio.