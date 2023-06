Após marcar primeiro gol pelo Inter, Jean Dias celebra: “Momento muito especial”

Na noite do último domingo (25), o Internacional visitou o América, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A,, e venceu por 2 a 1. O Colorado chegou aos 20 pontos e está na sexta colocação.

A partida teve um gosto especial para o atacante Jean Dias. O camisa 38 foi titular pela primeira vez e também marcou o seu primeiro gol com a camisa do Inter. Jean Dias celebrou o gol e a vitória fora de casa.

“É um momento muito especial na minha carreira. Desde que cheguei aqui no Internacional deixei claro que é a realização de um sonho e tenho feito de tudo para poder ajudar a equipe. Estou muito feliz com o gol marcado e mais ainda com a vitória conquistada. Enfrentamos um adversário difícil, passamos por adversidades dentro da partida, mas mostramos força e conseguimos conquistar os três pontos”, disse.

Jean projeta destaque na Libertadores pelo Internacional após primeiro gol

Aos 32 anos, essa é a primeira chance de Jean Dias em uma equipe da Série A. O atacante tem oito jogos na competição, com um gol e uma assistência. Apesar da euforia pela vitória, Jean e todo o grupo já estão focados no próximo duelo da equipe, que será um jogo decisivo contra o Independiente Medellín, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores. Jean Dias destacou a importância da partida.

“Nós agora já mudamos o foco para este duelo contra o Independiente Medellín. Sabemos as dificuldades que vamos enfrentar, é um grande adversário, muito qualificado e que vai nos trazer grandes desafios. Mas, nós vamos jogar dentro de casa e tenho certeza que o Beira-Rio estará lotado e, com o apoio da nossa torcida, vamos em busca da vitória que nos dará a classificação para a próxima fase”, concluiu.

Atualmente o Internacional é o segundo colocado do grupo B, com nove pontos conquistados. Se vencer, o Inter garantirá o primeiro lugar do grupo. Em caso de empate ou derrota, o Colorado terá que torcer para que o Nacional do Uruguai não vença o Metropolitanos.