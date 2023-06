Abel Ferreira deixa renovação com Palmeiras em aberto: "vou refletir"

Após o duelo diante do Botafogo, no último domingo (26), o técnico Abel Ferreira foi questionado sobre seu futuro no Palmeiras. O comandante alviverde, que já havia falado em "descanso" após o término de seu contrato, mudou de tom e passou a deixar a possibilidade de renovação em aberto.

"Eu gosto de ser capitão da minha alma e dono do meu destino. Eu também já disse que não quero falar em futurologia, quero viver o aqui e agora. Me motiva estar num clube que busca títulos, que honra seus compromissos, que tem jovens que querem triunfar e experientes que os apoiam em tudo isso. Sou responsável pelo que eu digo, tenho contrato até 2024 e tenho a intenção de ir até o fim do meu contrato. Pode acontecer de me mandarem embora, o que é o mais comum, ou eu chegar em 2024 e eu decidir o que vou fazer. Nesse momento vou refletir".

Desde que chegou ao Brasil, Abel já foi especulado diversas equipes espalhadas ao redor do mundo. O comandante já foi citado como interesse do Oriente Médio, de alguns clubes europeus e até mesmo do Paris Saint-Germain, clube francês em que atuam Neymar Jr e Kyllian Mbappé. O português também já esteve na mira da Seleção Brasileira, mas não foi procurado oficialmente em nenhum dos casos. Leila Pereira, presidente do Verdão, tem o interesse em renovar com o técnico até o fim de 2027. O vínculo atual se encerra em dezembro de 2024.

Citando o poeta inglês William Ernest Henley, Abel falou sobre seu futuro e seu sentimento com o Palmeiras:

"Sou feliz onde as pessoas me respeitam, gosto muito desse clube, das pessoas. No resto é viver um dia de cada vez. Tem uma frase que não é minha, mas que gosto muito: “ser capitão da minha alma e dono do meu destino. Eu faço o que eu quero, se for necessário dizer sim ou não, o farei. Isso me fez vir ao Palmeiras".

Desde que chegou ao clube, em novembro de 2020, Abel Ferreira comandou o Palestra em 196 partidas, com 116 vitórias, 43 empates e 37 derrotas. Com nove títulos conquistados, incluindo duas taças da Copa Libertadores da América, o comandante de 44 anos se tornou o segundo treinador mais vitorioso da história do clube, atrás apenas de Oswaldo Brandão.

A equipe de Abel Ferreira volta a campo nesta quinta-feira (29), às 21h, contra o Bolívar, no Allianz Parque, em confronto que vale a liderança geral da fase de grupos da Copa Libertadores da América.