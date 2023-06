Claudomiro descarta briga do Santos contra rebaixamento: "É muito precipitado"

O Santos chegou a 10 jogos sem vencer e está a seis rodadas sem uma vitória no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (25), conheceu mais uma derrota, agora contra o Flamengo, dentro de sua própria casa. O time da baixada está em 13º lugar na tabela, porém apenas com dois pontos de vantagem para o primeiro na zona do rebaixamento.

Na coletiva de imprensa o técnico interino, Claudomiro, foi perguntado sobre a escalação. O interino entrou com um time ainda muito parecido com o que vinha jogando com o técnico Odair Helmann, demitido quinta-feira.

"A escolha foi de manter praticamente quase toda a equipe, teve só a troca do Gabriel para a direita e a entrada do Pires pela esquerda sem o João Lucas. Foi para não desfigurar a equipe que já vinha jogando há alguns jogos. Foi pouco tempo para treinarmos alguma coisa, fazer algumas mudanças. Esse foi o motivo de manter a equipe, ter mais entrosamento"

Claudomiro também foi perguntado sobre possíveis contratações, e disse que cabe a Falcão.

"A gente participa de tudo (...) sobre as questões de contratações, sempre analisamos e vemos os atletas que interessam. Mas, agora é deixar essa parte de contratação a cargo do Falcão e do novo treinador que está chegando"

Além disso, o interino descartou a possibilidade de uma luta contra o rebaixamento do time santista. O técnico afirma que é muito cedo para se discutir essa possibilidade.

"Fizemos a 12ª rodada, então temos 26 partidas pela frente e acho que é muito cedo e precipitado se falar em rebaixamento. Isso de maneira alguma. Isso não se cogita e não se fala aqui dentro do clube".

Próximos confrontos

O próximo confronto do time da vila é contra o Blooming, pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana, na próxima quinta-feira (29), às 19h. Pelo Brasileiro, o Santos volta a campo dia 2 de julho contra o Cuiabá, às 18h30.