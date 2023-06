Vasco enfrenta Cuiabá visando fugir da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro

Na noite desta segunda (26), em duelo válido pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco encara o Cuiabá no Estádio Luso-Brasileiro, às 21h (horário de Brasília). Um jogo entre duas equipes da parte de baixo da tabela que buscam voltar a encontrar o caminho da vitória.

O Gigante da Colina vem de duas derrotas seguidas, perdeu para o Internacional fora de casa e para o Goiás, em casa, se encontrando na 19ª colocação. O time que vive um cenário completamente pressionado por toda torcida, busca entra em campo com muita garra para conquistar os três pontos.

Pelo outro lado, a equipe comandada por António Oliveira, vem de um empate contra o Corinthians, em São Paulo e uma derrota para o líder Botafogo, no Mato Grosso, que se encontra na 16ª posição da tabela. Que também tentam recuperar o caminho da glória novamente, após um início de competição bem abaixo.

Esse jogo será realizado na Estádio Luso-Brasileiro, por determinação da Justiça, após acontecer cenas horríveis na partida anterior em São Januário, em que torcedores jogaram diversos objetos para dentro de campo, bombas explodindo nas arquibancadas, torcedores enfrentando policiais, virando um caos total, contudo a casa do Vasco está interditada e não terá presença de sua torcida, depois de uma punição dada pela STJD ao Cruz-Maltino por conta da confusão.

Vasco

O time carioca não contará com o volante, Andrey Santos que recebeu seu terceiro cartão amarelo e com isso irá cumprir suspensão, além da mudança de comissão técnica, Maurício Barbieri foi demitido durante a semana passada, com isso quem entra na beira do gramado para passar as instruções aos atletas, é o treinador interino, William Batista.

Cuiabá

O comandante português conta com todos os seus jogadores, já que o dourado está com o departamento médico vazio.

Prováveis escalações

Vasco

Léo Jardim, Puma, Robson, Léo, Lucas Piton; Zé Gabriel, Matheus Carvalho, Jair, Marlon Gomes; Rayan e Alex Teixeira.

Técnico: William Batista

Cuiabá

Walter, Matheus Alexandre, Empereur, Allyson, Rikelme; Fernando Sobral, Filipe Augusto, Denilson; Emerson Ramon, Wellington Silva e Deyverson.

Técnico: António Oliveira

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE-Fifa) e Maira Mastella Moreira (RS)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)