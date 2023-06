António Oliveira lamenta derrota do Cuiabá e alerta: "Temos que ser muito mais objetivos"

Na última segunda-feira (27), o Cuiabá foi ao Rio de Janeiro e enfrentou o Vasco, saindo derrotado pelo placar mínimo, em cobrança de pênalti. Já é o terceiro jogo consecutivo do Dourado sem vencer, e após o confronto, António Oliveira, em entrevista coletiva, expôs suas impressões sobre a atuação de seus comandados.

"Acaba por ser um jogo que é equilibrado, acaba por ser um jogo em que o Cuiabá tem mais tudo, mas não tem aquilo que é o mais importante no futebol, portanto, que é marcar gols, nós estamos com essa dificuldade. Temos que ser muito mais objetivos. Eficientes estamos a ser, porque nós criamos, mas depois chegamos ali, nos últimos vinte metros, temos grandes dificuldades em garantir finalizações, mesmo quando estamos enquadrados e temos posição para que isso aconteça".

Além disso, o treinador analisou o momento atual do Cuiabá, e destacou os pontos positivos da equipe, apesar do jejum de três jogos sem triunfar.

"Temos, claramente, que perceber que somos uma equipe que é difícil nos fazerem gols, em ataque organizado é muito difícil nos baterem. Em transição também somos uma equipe bastante equilibrada. Acabamos por sofrer duas derrotas onde, na minha opinião, fomos muito superiores ao Botafogo, e acabamos por sofrer (um gol) de pênalti e acabamos por perder o jogo, e hoje tínhamos obrigação, e mais que obrigação de ganhar o jogo. Não posso apontar em termos de que os jogadores não deram tudo. Deram tudo, mas não é o suficiente. Portanto, isso aí a responsabilidade acaba por ser minha. Assumo-a sempre, como eu digo sempre, as vitórias são deles, as derrotas são minhas. Mas temos que perceber que chegamos muito bem contra o Botafogo, mas perdemos, portanto, não foi suficiente, temos que dar mais. E hoje a mesma situação, fomos superiores, mas acabamos por não materializar em gol".

Questionado se sente que há diferença por parte da arbitragem em relação ao Dourado, o técnico comparou o comportamento dos árbitros brasileiros com situações que ocorrem em Portugal, e afirmou que há diferença no tratamento quando se trata dos times maiores.

"Eu acho que é (diferente), mas isto é assim aqui, mas também em Portugal. Portanto, as equipes grandes são sempre mais beneficiadas que as equipes pequenas. O Benfica é mais beneficiado, o Porto é mais beneficiado, o Sporting é mais beneficiado. Portanto, isso tem a ver com a história dos clubes, e o Cuiabá também tem o direito de fazer a sua história. Repara, quando foi o gol, não houve mais jogo, e não compete a mim, enquanto treinador, gerir aquilo que é a saúde do jogo. A quem é que compete? É o juiz do jogo. Portanto, é pênalti, ninguém está aqui a discutir essa situação. Acho que, mais uma vez, devo apelar, e não gosto muito de falar dos árbitros, portanto, eles fazem o seu trabalho".

António Oliveira se desculpa por comentário que gerou expulsão

O lance capital da partida foi o pênalti sofrido por Figueiredo, marcado com a ajuda do VAR. Após a confirmação da penalidade, António se mostrou descontente e, se dirigindo ao quarto árbitro, disse: "Eu queria ver se fosse o Flamengo, pra ver se assinalava (o pênalti). O treinador acabou expulso, mas se retratou na coletiva.

"Muitas das vezes nós, no calor do jogo, dizemos coisas que deveríamos pensar antes de dizer. E eu também tenho a humildade para reconhecer que quando eu falei que o pênalti foi marcado, e acaba por ser bem marcado, portanto eu já vi as imagens, é bem marcado. E que eu falei que, se fosse contra o Flamengo, não marcaria. Nós, no calor do jogo, dizemos coisas que não deveríamos ter dito. Disse Flamengo como podia dizer um outro clube do Brasil, tenho máximo respeito pelo Famengo. [...] O que eu quis dizer é que parece que é fácil marcar pênalti contra o Cuiabá. Aquilo que eu quis dizer é que, em caso de dúvida, geralmente, olha-se muito para os emblemas, e o Cuiabá tem acabado por sofrer em algumas situações. Mesmo em pequenas situações do jogo, que (tem) uma faltinha aqui, outra faltinha para ali, isso influencia. Os pequenos detalhes determinam muito o resultado final".

O Cuiabá volta a campo contra o Santos no domingo (2), no que será um confronto decisivo para se afastar da zona de rebaixamento. Atualmente, o Dourado se encontra na 16ª posição, com 12 pontos, apenas um à frente do Goiás, primeiro time no Z-4.