Líder em assistências na Série D, Joãozinho celebra nova participação para gol em vitória do Caxias

O atacante Joãozinho é o líder em assistências do Caxias nesta Série D. Ele soma três participações para gol até aqui, a mais recente na vitória por 2 a 0 sobre o Novo Hamburgo, no último domingo (25).

“Conquistamos um resultado fundamental para as nossas pretensões no campeonato, e fui feliz em contribuir com uma assistência. Tem sido muito bom participar das jogadas de gol do nosso time, mas o que me deixa mais feliz é o desempenho coletivo. O grupo está de parabéns por essa importante vitória”, disse o jogador, titular no triunfo sobre o Anilado.

A quatro rodadas do fim, o Caxias busca terminar a primeira fase no G4 do grupo 8, para avançar aos mata-matas da Série D. O time grená é o vice-líder da chave, e volta a campo no próximo domingo (2), às 15h, quando visita o GE Brasil pela 11ª rodada.

“A primeira fase está chegando na reta final e teremos quatro decisões pela frente. Esperamos manter o bom nível de atuação nos próximos jogos e temos trabalhado para isso. Agora é focar as atenções na partida de domingo, em buscar mais um bom resultado para seguir na parte de cima da tabela”, concluiu Joãozinho.