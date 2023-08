Como não perder suas memórias importantes de futebol usando o Dr.Fone

Já faz algum tempo que os smartphones vêm substituindo outros dispositivos eletrônicos em suas funções. As televisões e os computadores, por exemplo, têm perdido o protagonismo para os celulares, os quais nos permitem assistir a jogos ao vivo, acompanhar notícias e até fazer apostas.

Para os apaixonados pelo futebol, isso significa que os smartphones guardam memórias importantes. Seja a gravação de algum lance especial, fotos assistindo jogos no estádio ou mesmo conversando com outros torcedores, boa parte do hobby é experienciada remotamente através dos dispositivos móveis.

Dito isto, é fácil perceber a importância de proteger os dados do seu celular, a fim de não perder memórias importantes do futebol contidas nele. O Dr.Fone surge para suprir essa necessidade, com ferramentas versáteis e que vão te ajudar a ter um maior controle das funções do seu smartphone.

Qual a importância de salvar memórias no celular?

Quando falamos sobre salvar e proteger memórias importantes no celular, existem diversas maneiras de fazer isso. O ato de transferir fotos & músicas é muito comum, o que não difere dos vídeos relacionados ao futebol. Mesmo assim, sempre existe risco de que os arquivos acabem perdidos.

É claro que você pode reencontrar alguns momentos na internet, caso eles não sejam específicos da sua experiência. Um gol memorável provavelmente terá sido hospedado em plataformas como o Youtube, mas a coisa muda de figura quando falamos de arquivos com um teor mais pessoal.

E tudo isso sem falar em outros tipos de dados, como senhas para plataformas que exibem jogos ao vivo ou casas de apostas esportivas, caso você as pratique. Mais do que nunca, fica claro como é necessário conhecer softwares que o mantenham mais protegido, como é o caso do Dr.Fone.

O que é o Dr.Fone?

O Wondershare Dr.Fone é um software que oferece ferramentas de gerenciamento para o celular. Ele está disponível para os computadores com Windows e pode ser testado gratuitamente. Ao todo, os programas desenvolvidos pela Wondershare já contam com mais de 50 milhões de usuários ativos.

Dentre as funcionalidades do Dr.Fone, podemos destacar o gerenciador de senhas, reparação do sistema, transferência de WhatsApp, eliminador de dados, recuperação de dados e desbloqueio de tela. Todos eles possuem um uso fácil, mesmo para aqueles que não estão acostumados com PC. De maneira adicional, uma das principais características do Dr.Fone é a possibilidade de gerenciar remotamente o celular. Isto é: você é capaz de realizar uma série de tarefas sem estar fisicamente próximo ao aparelho, o que oferece conveniência em situações profissionais ou mesmo pessoais.

Três coisas que você precisa saber para não perder memórias importantes de futebol com o Dr.Fone

Compreendido o que é o Wondershare Dr.Fone e o que ele pode fazer por seus usuários, nós agora vamos ensiná-lo a usar o programa. As dicas abaixo contam com somente três passos e podem ser executadas por quaisquer pessoas, independentemente do nível de experiência com computadores.

1 – Download e instalação

Tudo começa aqui! Para utilizar o Dr.Fone, tudo o que você precisa fazer é acessar o site oficial e realizar o download e a instalação. Não se preocupe: o programa guia os usuários em cada passo.

Apesar de o software ter caráter pago, você não precisará assinar de imediato, podendo testá-lo. Naturalmente, é interessante considerar as suas necessidades antes de começar a usar o programa. Maneiras de como receber código SMS online, por exemplo, irão requerer que o smartphone esteja conectado ao computador utilizando um cabo USB compatível, o que também é algo simples.

2 – Consideração das ferramentas

Como mencionamos no tópico de apresentação do Dr.Fone, o software conta com diversas ferramentas, úteis para diferentes situações. Se você deseja realizar o backup de mídias salvas, deverá escolher “transferir celular”. O mesmo vale para “desbloquear tela”, caso não se lembre da senha.

Uma das ferramentas mais interessantes e pouco mencionadas é a localização virtual. Com ela, você pode acessar sites que costumam ser bloqueados no Brasil, como é o caso de muitas plataformas que exibem jogos internacionais. Com isso, você poderá assisti-los diretamente do seu smartphone.

Veja como desbloquear a tela do Android com o programa:

3 – Utilize a transferência de dados do WhatsApp

Nem sempre os arquivos que desejamos salvar estão guardados diretamente na memória do celular. Em alguns casos, eles existem somente nas conversas do WhatsApp, de modo que você só conseguirá acessá-los caso tenha uma conexão com a internet, e corre o risco de perdê-los a qualquer momento.

O Wondershare Dr.Fone possui uma funcionalidade especialmente dedicada a transferir dados do WhatsApp, incluindo as mídias. Isso é útil caso você participe de grupos com outros torcedores, já que não somente as mídias podem ser mantidas, como também as mensagens enviadas e recebidas.

Para finalizar, é interessante mencionar que a velocidade dos processos realizados pelo Dr.Fone irá variar de acordo com o tamanho dos arquivos e a quantidade de dados que está transferindo. Em todos os casos, os processos são seguros, de modo que as suas memórias estão 100% protegidas.

Como você pode perceber, a versatilidade do Dr.Fone garante que ele seja útil nos mais variados contextos. Seja para realizar backups de fotos e vídeos ou espelhar a tela do celular durante uma partida, com o uso do software a sua experiência acompanhando o futebol só tende a melhorar.