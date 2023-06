Vasco encerra jejum e vence Cuiabá pelo Brasileirão

Vasco da Gama e Cuiabá duelaram nesta segunda-feira (26), no Estádio Luso Brasileiro, pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro. Com o estádio de São Januário interditado e proibido de receber torcedores por no mínimo 30 dias, o Vasco recorreu ao estádio da Portuguesa-RJ para sediar a partida que colocou fim no jejum de vitórias do Gigante da Colina.

Primeiro Tempo

O Vasco sentiu falta de seu torcedor no primeiro tempo e quem assistiu acabou vendo uma partida morna, típica dos jogos sem público. Nos primeiros minutos o Cuiabá foi um pouco melhor, mas logo a equipe carioca conseguiu tirar o ritmo do Dourado e igualou a partida, mas acabou abusando das transições com lançamentos sem precisão, o que ajudou a defesa do Cuiabá a não ter grandes problemas. Já no final da primeira etapa, o Vasco enfim colocou a bola no chão e colocou Gabriel Pec no jogo, melhorando minimamente a partida.

Segundo Tempo

A segunda etapa começou um pouco melhor, com os times se soltando e procurando um pouco mais o ataque. Aos sete, Gabriel Pec fez boa jogada pela direita e serviu Alex Teixeira, que acabou chegando atrasado e finalizou sem jeito para fora. Aos 28, o Vasco chegou novamente, Figueiredo entrou na área e foi calçado por Raniele em pênalti que foi marcado após consulta de Rafael Rodrigo Klein ao VAR. Jair deslocou o goleiro Walter e finalizou no ângulo, colocando o Gigante da Colina na frente do placar.

Com o gol, o Vasco acabou recuando seu time, dando mais espaços para o Cuiabá atacar. Porém, com a partida ganhando ares de tensão, o jogo acabou não andando muito para as equipes. Aos 43, o técnico António Oliveira acabou sendo expulso após reclamação. Com sete de acréscimos, o time da casa parou o ataque do Dourado através das faltas e segurou a vitória até o final.

Xô, Crise!

Com o resultado, o Vasco finalmente encerrou o jejum que já contava com dez partidas sem vitórias pelo Campeonato Brasileiro. Com isso, os investidores do Gigante terão um pouco de paz durante a semana para procurar um novo comandante para a caravela cruzmaltina, já que quem comandou a equipe diante do Cuiabá foi o interino William Batista. Rogério Ceni é um dos nomes mais fortes para assumir o comando da equipe.

Tabela e Agenda

A tabela não mudou muito para as equipes mesmo com o resultado positivo do Vasco. O Gigante da Colina permanece na zona de rebaixamento, ganhando uma posição do América Mineiro e passando a ocupar a 18° colocação, com 9 pontos. Já o Cuiabá permaneceu em 16°, com possibilidades de entrar na zona do rebaixamento na próxima rodada.

As equipes terão a semana inteira voltada para os treinamentos e só voltam a campo no próximo final de semana. O Vasco tem uma parada duríssima pela frente, onde enfrentará o líder Botafogo, no Nilton Santos. A partida é no próximo domingo (2), às 16h (de Brasília). O Cuiabá receberá o Santos, também no domingo (2), às 18h30.