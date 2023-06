Atlético-MG empata com Libertad e avança às oitavas de final da Libertadores

Em jogo de vida ou morte, o Atlético-MG buscou o empate contra o Libertad, por 1 a 1, na noite desta terça-feira (27), no Paraguai, e avançou às oitavas de finais da Copa Libertadores. O time paraguaio abriu o placar com Antonio Bareiro e Igor Gomes deixou tudo igual para o clube mineiro.

O Galo, com nove pontos, dependia apenas de si para se classificar na segunda posição do grupo, podendo perder por até um gol de diferença.

Primeiro tempo morno e sem perigo das duas equipes

No primeiro tempo as duas equipes encontraram muitas dificuldades na criação de jogadas e finalizações. Enquanto o clube mineiro, adotando uma postura conservadora para cadenciar o jogo, pecava nas tomadas de decisões e acumalava erros de passe, o time do Libertad tentava chegar até o gol de Éverson, mas sem grande perigo.

Mudanças táticas movimentaram a segunda etapa

Na volta do intervalo, a equipe paraguaia, precisando do resultado, se modificou taticamente se lançando ao ataque, para tentar abrir o placar. A primeira boa chegada foi aos 13 minutos, em cruzamento de Villalba que parou nas mãos do goleiro Éverson. Dois minutos depois, em jogada parecida, Gímenez cruzou na área e Bareiro apareceu livre para cabecear cruzado. 1 a 0 Libertad.

A equipe mineira parecia assustada e não entender o posicionamento certo para conter o time paraguaio, já modificado. A primeira chegada de real perigo do clube alvinegro veio aos 20 da segunda etapa, em ótimo cruzamento, Battaglia acha Zaracho que cabeceia livre para grande defesa do goleiro Martín Silva.

Logo após, aos 22, Arana entra na área e faz ótimo cruzamento para Igor Gomes, livre, finalizar sem chances para o goleiro. Igualado o placar, o Galo só precisou segurar o resultado até o final da partida para se classificar.

Antes do apito final, ainda teve tempo do Libertad levar perigo e assustar a defesa alvinegra. Aos 38, novamente, o meia Bareiro, recebe dentro da área e finaliza para o gol, mas o impedimento já era assinalado.

Próximos compromissos

Agora o Galo vira a chave e começa a se preparar para a próxima rodada do Brasileirão, no domingo (2) quando encara o América-MG, no Mineirão, em Belo Horizonte. Classificado em segundo lugar, o time mineiro agora aguarda o sorteio que acontecerá na quarta-feira (5), às 13h (Brasília), para conhecer o seu adversário na fase de mata-mata.