Fluminense empata com Sporting Cristal em casa e garante classificação na Copa Libertadores

O Fluminense empatou com o Sporting Cristal por 1 a 1, com gols de Gérman Cano e Bernner, nesta terça-feira (27), no Maracanã, em partida válida pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. As duas equipes já haviam se enfrentado nessa edição com uma vitória carioca, por 3 a 1, no Peru.

Primeiro tempo de equilíbrio

O início de jogo foi bem quente, com bastante desentendimento entre os jogadores no gramado, e com a equipe peruana pressionando bastante no ataque.

Mesmo sofrendo uma alta pressão, o time comandado por Fernando Diniz, conseguiu achar uma saída rápida ofensiva, e na chegada Marcelo tentou achar o Gérman Cano, mas o goleiro Salinas chegou antes e ficou tranquilamente com a bola.

Aos 22 minutos, numa outra boa chegada do Fluminense, Keno acerta um belo passe para Cano que domina sozinha e de fora da área, solta uma bomba que vai no cantinho da meta e faz o estádio pulsar, 1 a 0 para os donos da casa.

O Sporting Cristal reagiu e logo aos 37 minutos, empatou o jogo, na cobrança de escanteio cobrada para grande área, encontra o atacante Brenner sem marcação, que aproveita e cabeceia, a bola bate na trave e vai parar lá dentro, tudo igual no Rio de Janeiro.

Ainda na primeira etapa, Marcelo cobrou o tiro de canto rasteiro, Arias finaliza sem jeito e ela explode no poste, assim indo para o intervalo com o placar de 1 a 1.

Segundo tempo de domínio carioca

Sporting leva perigo ao tricolor, em uma falta bem batida por Hohberg, a bola passa triscando a trave e passa perto do gol de Fábio.

Os brasileiros se lançaram ao ataque e num bom cruzamento, Arias dá uma forte cabeçada, mas no reflexo, Salinas faz um defesa complicada, e logo em seguida, na saída errada dos visitantes, o artilheiro Cano solta uma bomba de esquerda e faz sair tinta da trave.

Dominando toda a segunda etapa, o tricolor chegou forte novamente, com Keno que invadiu a área e chutou cruzado, fazendo o goleiro peruano se esticar todo para salvar.

Mesmo tentando de todos os jeitos, os comandados por Diniz não conseguiram ampliar e sair com a vitória, assim acabando o jogo em 1 a 1.

• Situação na tabela

Com o empate, o tricolor chegou aos 10 pontos se classificando para próxima fase, ficando na liderança do grupo D, já os peruanos ficaram com oito pontos, ainda na terceira colocação e indo disputar o playoff da Sul-Americana.

• Próximos confrontos

O Fluminense volta a campo no sábado (1), às 16h, diante do São Paulo, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. O Sporting Cristal enfrentará o Unión Comercio, na domingo (2), às 15h, em casa, válido pelo Campeonato Peruano.

Pela Copa Libertadores, as equipes irão aguardar o sorteio para os confrontos das oitavas de finais da competição, que ocorrerá no dia 5 de Julho (quarta-feira), às 13h.