Palmeiras recebe avião adquirido por Leila Pereira

Na última terça-feira (27), Leila Pereira, presidente do Palmeiras, recebeu, na sede da Embraer, em São José dos Campos (SP), a aeronave que adquiriu para uso do Palmeiras. Com capacidade para 98 lugares, o E-190-E2 foi adquirido para facilitar a logística e o conforto para quando a equipe for atuar fora de casa, entretanto, o elenco palestrino ainda não pode fazer uso do avião que tem valor estimado em US$ 64 milhões (R$ 307 milhões na cotação atual).

Segundo informações do Globo Esporte, o avião está registrado na Placar Linhas Aéreas, empresa criada por Leila para fretamento de aeronaves. Como a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) ainda não deu a liberação para a empresa atuar neste mercado, a dirigente consequentemente não poderá alugá-la para o clube. Há, porém, uma possibilidade para antecipar o uso: como o avião é de Leila, ela pode usá-lo para levar a delegação, mas sem cobrar nada ao Palmeiras para não caracterizar o fretamento. Se for autorizada pela Anac a fazer este trâmite, a primeira viagem pode ser para o jogo contra o Internacional, dia 16 de julho.

"O avião está pronto para voar. Estou esperando as últimas autorizações da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil). A Placar é uma empresa de voo charter, de fretamento. Hoje não posso fretar, mas estou buscando autorizações para que o Palmeiras possa usar. Os custos ficam comigo até podermos fazer a locação. A locação para o Palmeiras será operacional, mas ainda não podemos fazer isso. O Palmeiras vai usar sem custo", disse Leila Pereira, presidente do clube.

Foto: Divulgação/Palmeiras

Emocionada na cerimônia oficial de entrega da aeronave, Leila se mostrou muito emocionada e comentou sobre o feito histórico do Verdão.

"Vendo esse avião eu me lembro de onde a gente veio. Eu fico até emocionada. Jamais imaginei que seria uma presidente tão vencedora do Palmeiras. Essa aeronave foi adquirida para beneficiar o nosso clube, dar mais conforto para as viagens do Palmeiras. E tudo foi pensado para o Palmeiras. E ai quando estivermos sem voo do Palmeiras poderemos fretar e alugar a aeronave para outros clubes do futebol brasileiro. Queremos, além de ajudar o Palmeiras, queremos servir de exemplo para o futebol brasileiro", disse a presidente.

"É impossível não me emocionar, primeiro por ser presidente do maior campeão do Brasil, a primeira presidente do Palmeiras. E agora o primeiro clube a ter um avião à disposição", acrescentou.

“O Palmeiras é sempre inovador. É o primeiro clube que tem um avião à sua disposição para o deslocamento para onde quer que seja”, completou a presidente.

Com a nova aquisição de Leila, o Verdão terá de pagar apenas combustível e as taxas relativas ao voo quando fretar o avião da Placar, gerando conforto e uma grade economia ao clube, que gasta cerca de R$ 1 milhão por viagem para jogos internacionais.

Questionada sobre o investimento, Leila foi firme ao ressaltar seu compromisso com o Verdão.

"Eu só coloco dinheiro no Palmeiras. O Palmeiras não tem condições de comprar uma aeronave, mas eu tenho. Comprei para que o Palmeiras utilize. O clube vai pagar os custos operacionais dessa aeronave".

"O Palmeiras vai fazer o que é melhor financeiramente. Mas se houver algum questionamentos, vamos ter esses valores. Quem quiser pagar o valor cheio, que pague. As pessoas reclamam muito, mas ninguém põe um centavo ao Palmeiras", frisou.

Inicialmente com 114 lugares, a aeronave teve alguns assentos retirados para dar mais espaço aos jogadores.

"Tiramos alguns bancos da aeronave para ficar mais confortável para que o atleta já venha fazendo recuperação e tudo o que precisa, isso influencia na performance. Vamos fazer o que for preciso para que o atleta venha se recuperando. Além do tempo e a recuperação do atleta, alimentação e todos os tratamentos", completou.

Quando atuar no Allianz Parque, o avião deve ser alugado para outras equipes brasileiras. Este é um dos motivos de a aeronave não estampar as cores e o escudo do clube.

“Não tenho dúvidas que celebraremos muitas conquistas com nossa aeronave, porque essa aeronave foi adquirida para beneficiar o nosso clube, para dar mais conforto e versatilidade para as viagens do Palmeiras e tudo foi pensado por causa do clube”, finalizou Leila, emocionada com conquista pioneira do Palmeiras.

A cerimônia contou com a presença de convidados e do ex-goleiro Jailson, que esteve no evento como representante de São José dos Campos.

Em entrevista concedida ao UOL Esporte no mês de fevereiro, Leila garantiu que faria, com frequência, uma licitação para apresentar ao conselho do clube que usar o avião de sua empresa é mais vantajoso do que contratar uma outra empresa externa para prestar o mesmo serviço.