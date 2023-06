Por opção técnica, Daniel Ruiz ficará de fora do próximo jogo do Santos.

Nesta quinta-feira (29), o Santos enfrentará o Blooming-BOL em jogo válida pela 6ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida está sendo considerada como um amistoso de luxo pelo técnico Paulo Turra, uma vez que ambas as equipes não disputam mais nada na competição.

O novo comandante, estreando nesta partida, optou por escalar uma equipe reserva para o confronto, a fim de dar minutos e experiência de jogo ao elenco, principalmente aos jovens da base. No entanto, Daniel Ruiz, jovem colombiano que chegou ao Santos com status de promessa, não foi relacionado para a partida.

O meia-atacante treinou normalmente no CT Rei Pelé na tarde desta quarta-feira (28), e tudo indicava que ele seria titular neste jogo, já que vinha sendo reserva. No entanto, por decisão da nova comissão técnica do Peixe, o camisa 7 acabou não sendo relacionado para partida.

Foto: Raul Baretta / Santos FC

Além de Ruiz, os jogadores Alison e Felipe Jonatan não foram relacionados devido a lesões em processo de recuperação. Nathan e Lucas Pires foram afastados após uma polêmica envolvendo torcedores que encontraram os atletas na saída de uma balada no início desta semana. Além deles, Bruno Mezenga, Gabriel Inocêncio e Luan Dias não estão inscritos na competição.

Confira os 26 jogadores relacionados (três ainda serão cortados):

GOLEIROS: Diógenes, João Paulo e Vladimir

ZAGUEIROS: lex, Joaquim, Luiz Felipe e Messias

LATERAIS: Cadu, Kevyson e João Lucas

MEIAS: Camacho, Dodi, Sandry, Ed Carlos, Lucas Lima, Miguelito, Rodrigo Fernández e Vinicius Balieiro

ATACANTES: Ângelo Gabriel, Deivid Washington, Lucas Barbosa, Lucas Braga, Marcos Leonardo, Mendoza, Soteldo e Weslley Patati.

O elenco do Santos treinou na manhã desta quarta-feira (28) e permanecerá concentrado no CT Rei Pelé para a partida. No dia do jogo, quinta-feira (29), o técnico Paulo Turra comandará um treino às 10h, tanto para os jogadores relacionados quanto para os não relacionados. A partida contra o Blooming acontecerá às 19h, na Vila Belmiro.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: João Paulo; Cadu, Luiz Felipe, Alex e Kevyson; Camacho, Sandry e Miguelito; Ângelo, Lucas Barbosa e Deivid Washington.