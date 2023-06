São Paulo vence Tigre na Sul-Americana e fecha fase de grupos invicto

Na noite desta terça-feira (27), o São Paulo venceu a equipe do Tigre por 2 a 0 no Morumbi, com os gols tricolores tendo sido marcados pelo jovem atacante Juan e Rato para fechar o placar. E com a vitória conquistada, o tricolor fecha a fase de grupos classificado em primeiro colocado e invicto, com cinco vitórias e um empate, em seis jogos disputados.

A equipe comandada por Dorival Jr. conseguiu criar boas oportunidades na primeira etapa, tendo marcado um gol logo aos 3 minutos de bola rolando, mas para a infelicidade dos são-paulinos, o gol foi anulado, porém, por mais que a equipe parecia progredir a cada lance, a pontaria dos mandantes não foi efetiva o suficiente, e as equipes fecharam a primeira etapa sem gols marcados.

Já na segunda etapa, após a entrada de Rato e Calleri, a postura mudou, o São Paulo entrou com tudo na partida, e logo aos dois minutos, Caio paulista acertou uma bola na rave e colocou fogo na partida, após a retomada da confiança, o São Paulo se reencontrou na partida, fez aos 27 com Juan, após grandíssima jogada do jovem Rodriguinho, e Rato aos 93 fechou o placar do duelo.

Primeiro Tempo movimentado mas sem gols

Foto: Divulgação/CONMEBOL

A partida se iniciou no Morumbi com o tricolor errando alguns passes na sua área defensiva e dando susto em seu torcedor, mas após apenas um minuto, o volante Gabriel Neves tirou um lançamento incrível da cartola e achou Luciano sozinho no ataque, que bateu sem chance para o goleiro e abriu o placar do jogo, mas a felicidade duro pouco, o assistente levantou e marcou impedimento do atacante são paulino, e o gol foi invalidado.

Após o “gol” marcado, os donos da casa mantiveram a posse de bola e tentavam achar espaços na defesa adversária, se passaram por volta de dez minutos até que outra grande chance aparecesse, aos 20 minutos, Neves achou outro grande passe para David, que levou para o fundo e tocou para o meio, Luciano bateu pro gol, mas a bola saiu, mas trouxe com ela a esperança aos são-paulinos do primeiro gol.

Chegando por volta dos 23 minutos de partida, o zagueiro do Tigre, Leizza carregou a bola pelo meio campo, mas em certo momento ela escapou, e nisso o defensor acertou em cheio o tornozelo de Pablo Maia, e por conta disso, o cartão vermelho foi aplicado e o jovem teve de substituído por Rodriguinho.

Após os argentinos estarem com um a menos, para os quase 30 mil torcedores presentes no Morumbi, a expectativa era de que o gol fosse questão de tempo, mas não foi bem isso que aconteceu, ambas as equipes conseguiram criar boas chances, mas nenhuma de fato concreta e perigosa, e assim, os jogadores desceram para o vestiário com o placar zerado, e tendo de fazer mudanças na segunda etapa, buscando a vitória.

Tricolor marca dois na segunda etapa e se classifica invicto para as oitavas de final

Foto: Divulgação/CONMEBOL

Na segunda etapa o treinador Dorival Jr decidiu colocar peças novas ao elenco, Calleri e Welington Rato entraram, para as saídas de David e Mendez, e logo nos primeiros lances da partida, já foi notável a diferença, no primeiro lance da etapa, Caio paulista recebe na área e carimba a trave Argentina, e a torcida crescia junto com o time, e poucos minutos depois, aos 5, o jovem Rodriguinho, que já vinha fazendo boa partida, bateu para o gol da entrada da área, e a bola ia entrando, até que no meio do caminho, Calleri desvia e ela acaba mesmo assim parando no fundo da rede, mas, para o desespero dos tricolores, o atacante estava impedido e acabou invalidando a marca.

Após a frustração, a equipe não se mostrou abalada e foi para cima dos visitantes, e mostrando que o gol era questão de tempo, conseguia criar diversas oportunidades, mas por pouco acabavam não resultando em bola na rede.

Até que aos 27, Rodriguinho fica com a bola na esquerda do gramado, vai para cima do defensor e consegue cruzar na área, e nela Juan apareceu, tocando para o gol e abrindo finalmente o placar do confronto. E finalmente, depois de tanto esforço, o gol saiu, e os jogadores de Dorival Jr ainda não pareciam satisfeitos, principalmente Rato, que perdeu algumas grandes chances, mas não parava de tentar, e das arquibancadas só ouviam críticas ao jogador, mas com muita persistência e foco, já chegando ao soar do apito final, com muitos erros durante a segunda etapa, o gol da vitória não poderia ser de alguém diferente, aos 93 minutos, a bola sobrou dentro da área, e Welington Rato, com vontade, bateu forte para o gol e fechou a vitória do São Paulo no Morumbi.

Dinheiro Importante

Com os novos valores divulgados pela Conmebol como premiações na Sul-Americana 2023, o São Paulo, que se classificou invicto para as oitavas de final da competição, somou ao todo, quase Dez Milhões de Reais, dinheiro esse que é de extrema importância para o clube, que não vive grande momento financeiro e qualquer dinheiro recebido é bem-vindo.

Próximos Compromissos

O São Paulo volta a campo no próximo sábado (1), em que terá de enfrentar o Fluminense de Fernando Diniz, no estádio do Morumbi, às 16h. O confronto é válido pela décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2023.

A equipe do Tigre volta aos gramados no próximo domingo (2), e terá de enfrentar a equipe do Defensa y Justicia, no Estádio Norberto Tomaghello, às 19h30. O duelo é válido pela vigésima segunda rodada da Liga Profesional da Argentina.