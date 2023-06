Corinthians bate Liverpool-URU com show da base

O Corinthians recebeu a equipe do Liverpool-URU em confronto válido pela última rodada da fase de grupos da Libertadores 2023. Com muitos garotos da base, o Timão venceu por 3 a 0 com gols de Matheus Araújo, Felipe Augusto e Adson.

A partida começou com o Liverpool tendo a primeira chance em finalização de fora que Carlos Miguel defendeu tranquilamente.

Em resposta, Wesley pegou sobra dentro da área e finalizou para fora levando bastante perigo.

Pouco depois o Timão chegou novamente em tabela de Giuliano e Adson, que terminou em foguete do camisa 28 para a defesa do goleiro Britos.

Já aos 32 minutos da primeira etapa, Wesley fez jogada individual, levou para o meio, bateu para o gol e carimbou a trave, no rebote Matheus Araújo só precisou conferir para as redes abrindo o placar para o Timão.

No retorno para o segundo tempo, o Corinthians ia ampliando o placar logo no início com Giuliano, mas o gol foi anulado por impedimento do jogador.

O Timão marcou seu segundo gol quando Adson pegou sobra dentro da área, driblou, chutou sem ângulo, a bola bateu na trave e na volta só bateu em Felipe Augusto para estufar as redes marcando seu primeiro gol como profissional.

O terceiro veio quase no final da partida quando Pedro fez boa jogada, levou para linha de fundo, tocou para trás, a bola bateu na marcação e sofreu para Adson finalizar para o gol.

Corinthians classificado para a Sul-Americana

Com o resultado, o Corinthians se classificou para os playoffs da Copa Sul-Americana onde aguarda para saber quem será seu adversário nesta fase do torneio continental.