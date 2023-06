Flamengo domina Aucas e garante classificação ás oitavas da Libertadores

Nesta quarta-feira, o Flamengo confirmou o seu favoritismo diante do Aucas-EQU e goleou o adversário por 4 a 0, em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores.

O rubro-negro construiu a vitória ainda durante o primeiro tempo. Pedro abriu rapidamente o placar, Léo Pereira ampliou e Bruno Henrique encaminhou a vitória. No segundo tempo, Victor Hugo concluiu a goleada.

Com a vitória, o Flamengo chegou a 11 pontos na tabela de classificação, mas avançou em segundo lugar no Grupo A. O Racing-ARG goleou o Ñublense por 3 a 0 e garantiu o primeiro lugar, com 13 pontos conquistados.

O sorteio das oitavas de final da Conmebol Libertadores ocorrerá na próxima quarta-feira, dia 5 de julho.

Flamengo construiu goleada com noite especial para Bruno Henrique

Jorge Sampaoli trouxe novidades na escalação titular para o duelo no Maracanã com o reforço de Arrascaeta e o retorno de Bruno Henrique à titularidade pela primeira vez após lesão. Enquanto isso, o Aucas-EQU contou com a estreia de Santiago Escobar, técnico que substituiu o demitido César Farias, suspenso por 14 meses.

Desde o início, o Flamengo controlou a posse de bola no campo ofensivo e precisou e apenas oito minutos para abrir o placar. Wesley fez grande jogada na entrada da área e finalizou de canhota. Galíndez defendeu, mas Arrascaeta aproveitou o rebote com desvio e deixou na medida para o artilheiro Pedro concluir.

Aos 15', Victor Hugo recebeu de Wesley na direita e serviu para Arrascaeta chegar batendo com desvio. Galíndez deu novo rebote e o uruguaio acertou um voleio por cima do gol, em um belo lance no Maracanã. Depois, foi a vez de Thiago Maia experimentar um chute rasteiro, errando o alvo por pouco.

Com 72% de posse de bola, o Flamengo ampliou a vantagem aos 30'. Arrascaeta cobrou escanteio da esquerda na segunda trave e a bola chegou na medida para Léo Pereira testar firme e marcar o segundo.

O Aucas-EQU chegou a ensaiar uma reação aos 36' depois que Quiñónez venceu a marcação adversária para ficar no 1v1 e vencer o goleiro rubro-negro Matheus Cunha, mas a arbitragem anulou o gol por impedimento. Depois, foi a vez de Otero cobrar falta na entrada da área e levar um susto enorme ao lado da trave.

Antes do intervalo, o Flamengo conseguiu transformar a vitória em goleada. Everton Ribeiro tabelou com Wesley pela direita e a bola ficou solta para Bruno Henrique aproveitar e concluir de chapa no canto direito de Galíndez.

Aucas não conseguiu reagir no segundo tempo

O Aucas-EQU tentou partir para cima no início do segundo tempo após duas alterações ofensivas, com as entradas de Chalá e Corozo. Em lance de perigo, Cano disparou pela direita em velocidade deixando Filipe Luís e Thiago Maia para trás, mas Léo Pereira dominou e tranquilizou a situação.

Aos 10', o Flamengo confirmou a sua vitória com um contra-ataque espetacular. Everton Ribeiro abriu na esquerda para Bruno Henrique e o atacante soltou com Pedro para acionar Victor Hugo, enchendo o pé contra Galíndez.

Diferentemente de outros jogos com Sampaoli, o Flamengo não diminuiu a intensidade e quase buscou o quinto gol aos 17' em mais um contra-ataque. Bruno Henrique partiu em velocidade em jogada individual para chutar firme, mas parou na trave.

Após conseguir o resultado desejado, o técnico rubro-negro fez quatro alterações: Gabigol, Fabrício Bruno, Everton Cebolinha e Pulgar foram acionados para a reta final do segundo tempo.

Antes do apito final, ainda houve tempo para Matheus Gonçalves receber aplausos da torcida após evitar a saída de bola pela linha lateral matando no peito, consagrando uma partida de 22 finalizações do rubro-negro.

Sequência

O Flamengo volta a campo neste sábado, a partir das 18h30 pelo horário de Brasília, para enfrentar o Fortaleza, no Maracanã, em duelo válido pela 13ª rodada do Brasileirão.