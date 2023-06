Goiás vence Santa Fé fora de casa e avança na Copa Sul-Americana

Em confronto válido nesta quarta-feira (28) pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Goiás viajou até Bogotá e venceu o Santa Fé por 2 a 1, com gols de Guilherme Marques e Matheusinho já na reta final. Rodallega anotou o único tento dos donos da casa.

Com a vitória fora de casa, o time Esmeraldino chegou aos 12 pontos e assegurou a primeira colocação, garantindo vaga na próxima fase da Copa Sul-Americana e podendo decidir o confronto diante dos seus torcedores. O Santa Fé ficou com oito, dando adeus ao torneio continental com apenas três atrás do Universitário, do Peru.

O duelo

O primeiro ataque perigoso do jogo aconteceu aos 15, quando De la Rosa recebeu dentro da área e finalizou cruzado para assustar Tadeu. Santa Fé chegou perigosamente. Aos 17', após cruzamento na área, José Aja desviou e assustou a meta brasileira.

O Goiás chegou ao gol aos 24', quando Guilherme Marques ficou com a bola dentro da área e finalizou bonito no canto do goleiro para abrir o placar em Bogotá.

O time da casa passou a pressionar pelo empate logo na sequência. Aos 33', Rodallega ficou com a bola novamente dentro da área e soltou a bomba direto para fora. Aos 37', Marrugo finalizou dentro da área, a bola desviou na marcação e Tadeu fez uma grande defesa para evitar o empate do Santa Fé.

Etapa final

O segundo tempo ficou marcado pelas faltas e o jogo pegado no início, com muitos cartões. O Santa Fé chegou aos 26', quando após a bola sobrar, Rodallega aproveitou a chance e empatou o jogo para o time colombiano.

Precisando de mais um gol, o Santa Fé partiu para o ataque. Aos 40', quase o segundo. Após bola levantada na área, Tadeu ficou pelo caminho e Dairon Mosquera cabeceou para o gol, mas Maguinho salvou o Goiás quase em cima da linha.

Desesperado pelo segundo, o Santa Fé sofreu o golpe final aos 49', quando Sander roubou a bola no campo ofensivo e achou passe para Matheusinho, que passou pela marcação e bateu para anotar o segundo gol do Goiás.

Próximos jogos

O Goiás deixa a Copa Sul-Americana de lado e volta a pensar no Campeonato Brasileiro, no qual está na zona de rebaixamento. O Esmeraldino entra em campo na próxima segunda-feira (03), contra o Coritiba, no Serrinha, em Goiânia, às 20h.