Zé Rafael tem lesão constatada e será desfalque para duelo na Libertadores

Pilar ofensivo e defensivo da equipe, Zé Rafael é baixa confirmada no Verdão para os próximos jogos. No duelo contra o Botafogo, pelo Brasileirão, o volante sofreu um trauma que resultou em um estiramento ligamentar no joelho direito. O jogador já iniciou tratamento conservador sob cuidado dos profissionais do Núcleo de Saúde e Performance da Academia de Futebol.

Fato é que Abel Ferreira terá de quebrar a cabeça para encontrar um substituto para Zé nesta quinta-feira, diante do Bolívar, às 21h (de Brasília), no Allianz Parque, em confronto que vale a liderança geral da Copa Libertadores da América.

Desde a venda de Danilo para o Nottingham Forest, em janeiro, o Verdão não trouxe uma reposição, e adaptou Zé Rafael para a posiçaõ, recuando o camisa oito para jogar como primeiro volante. Desde então, o PAlmeiras vive com uma lacuna na posição.

Para o duelo, o técnico Abel Ferreira conta com algumas opções para formar a dupla de volantes com Gabriel Menino. Fabinho e Richard Ríos são dois dos nomes mais cotados para assumirem a vaga. O garoto Fabinho atuou em 18 dos 38 jogos do ano, mas em apenas três deles foi titular. A última vez que entrou foi quase nos acréscimos da vitória sobre o São Paulo, dia 11 de junho. Por outro lado, o meia colombiano vem tendo boa sequência com a camisa alviverde desde sua chegada e já disputou 20 partidas na temporada.

Outra opção que desponta na equipe de Abel é a transição do zagueiro Luan para a volância. Isso se dá ´por conta da excelente qualidade de passes do jogador, que também conta com forte poder dre marcação e muita força física para jogar entre os defensores. Essa imporvisção poderia ocasionar no retorno do zageuiro Murilo para a equipe titular. O camisa 26 não atua desde maio, quando teve uma luxação no ombro direito.

“Ser líder geral te credencia a disputar todos os jogos dos mata-matas em casa até a semifinal, diante de nossa torcida, então isso é muito importante. Nós que já estivemos nestas situações sabemos o quanto é bom jogar o segundo jogo como mandante. O Bolívar é um bom time, com investimento, tem uma estrutura legal de trabalho e vem fazendo uma boa primeira fase de Libertadores. Tivemos um jogo difícil com eles na altitude, vamos respeitá-los e traçarmos a melhor estratégia para fazermos um grande jogo”, disse Luan sobre a importância do confronto desta quinta.

Com Fabinho, Richard ou Luan, o Palmeiras espera fechar bem a fase de grupos da competição mais importante do continente. Já classificado, o time tem 12 pontos, assim como o adversário da noite, mas fica atrás pelo saldo de gols. Com uma vitória, o alviverde assume a ponta da chave e avança às oitavas com a melhor campanha, o que benefícia a equipe de Abel a decidir todos os confrontos do mata-mata em sua casa.

O Departamento Médico do Palmeiras não divulgou uma previsão de retorno para Zé Rafael. Além do duelo pela Libertadores, o volante também deve ser baixa para as quartas de finais da Copa do Brasil, contra o São Pauylo, que são disputadas nos dias 05 e 13 de julho.