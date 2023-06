São Paulo encerra fase de grupos como líder geral da Sul-Americana 2023

Na noite desta quinta-feira (29), a equipe do Newell's Old Boys, na última rodada da fase de grupos da Sul-Americana 2023, acabou tropeçando contra o Audax Italiano e conseguiu apenas um empate em 1 a 1 dentro de casa, e com isso, se igualou a quantidade de pontos conquistadas pelo São Paulo, 16 pontos, com cinco vitórias e um empate.

Porém, o tricolor de Dorival Jr levou vantagem no saldo de gols, tendo estufado as redes treze vezes, e de forma incrível e histórica, não levando nenhum em nenhum dos duelos, sendo uma campanha inédita desde a mudança do regulamento em 2021. Já os argentinos, marcaram 11 vezes ao seu favor, mas ao contrário do São Paulo, a equipe tomou ao todo 4 gols na competição, fechando o saldo geral em sete positivo.

Decisões em casa

Foto: Divulgação/São Paulo

Pelo fato do Tricolor Paulista ter terminado a primeira fase do torneio como líder geral, além de trazer muita confiança para a equipe e respaldo no trabalho do treinador, a equipe ganhou o direito de decidir todas as fases do mata-mata, em que disputar, com o jogo de volta sendo no Morumbi, trazendo uma vantagem a mais para a instituição, e facilitando de certa forma uma possível chegada na final.

Sorteio Chegando

Com todos os oito primeiros colocados dos grupos definidos, no caso, LDU, Guarani, RB Bragantino, São Paulo, Newell's Old Boys, Defensa y Jusiticia e Goiás, a CONMEBOL fará na próxima quinta-feira (5), para definir os confrontos e também o chaveamento do torneio.

O restante das equipes classificadas, no caso os terceiros colocados da Libertadores, que enfrentarão os segundos colocados de cada grupo da Sul-Americana, farão um Playoff para definir o restante das equipes que avançarão na competição.

Próxima Partida

O São Paulo volta a campo no próximo sábado (1), em que terá de enfrentar o Fluminense de Fernando Diniz, no estádio do Morumbi, às 16h. O confronto é válido pela décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2023.