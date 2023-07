Botafogo recebe Vasco em primeiro jogo sem Luis Castro

Na tarde deste domingo (2) em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo encara o Vasco no Estádio Nilton Santos, às 16h (horário de Brasília). Os rivais cariocas vivem momentos bem distintos na temporada, o Glorioso busca se manter na ponta da tabela com tranquilidade, enquanto o Gigante da Colina busca embalar para fugir da Zona de rebaixamento.

O Botafogo vem de uma vitória importantíssima contra o Palmeiras fora de casa, na última rodada, mas está tentando evitar contaminar o ambiente após saída conturbada de seu comandante, o português Luis Castro, que deixou o time para comandar seu compatriota Cristiano Ronaldo no Al-Nassr, da Arábia Saudita. Do outro lado, o Cruzmaltino também está em busca de novo técnico, após a demissão de Maurício Barbieri, mas vem de vitória contra o Cuiabá no último confronto, e quer vencer novamente para escapar da degola.

DESFALQUES

Botafogo

O técnico interino Lúcio Flávio não contará com Patrick de Paula, Marçal, Gabriel Pires e Lucas Fernandes.

Vasco

O também técnico interino William Batista conta com dois desfalques importantes, o volante Jair, e o atacante Gabriel Pec.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Botafogo

Lucas Perri; Rafael, Adryelson, Cuesta e Hugo; Tchê Tchê e Marlon Freitas; Júnior Santos, Eduardo e Victor Sá; Tiquinho Soares.

Técnico: Lúcio Flávio

Vasco

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Robson, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Marlon Gomes e Alex Teixeira; Figueiredo, Orellano e Rayan.

Técnico: William Batista

ARBITRAGEM

Árbitro: Raphael Claus (FIFA-SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA-SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Rodholpo Thoski Marques ( VAR-FIFA-PR)