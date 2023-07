Grêmio enfrenta o Bahia na Arena Fonte Nova pelo Campeonato Brasileiro

Na noite deste sábado (1), em duelo válido pela 13° rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio encara o Bahia na Arena Fonte Nova, às 18h30 (horário de Brasília). Em cenários diferentes, o time gaúcho busca a liderança enquanto o Bahia tenta se distanciar da zona de rebaixamento.

O Tricolor Gaúcho vem de uma vitória em casa, por uma goleada de 5 a 1 contra o Coritiba, vivendo bom momento na temporada, os jogadores entrarão em campo com objetivo de vencer e encostar no líder da competição. Do outro lado o time comandado por Renato Paiva, que vem de uma derrota dolorosa no Maracanã, por 2 a 1 para o Fluminense, procuram voltar a ganhar e se tranquilizar na tabela, já que não vivem um momento brilhante e necessitam apresentar um melhor futebol dentro das quatro linhas.

A equipe da casa contará com a volta de dois atletas que estavam fora cumprindo suspensão, os atacantes Everaldo e Ademir voltam a ficar disponíveis no plantel do treinador para reforçar o Esquadrão de aço.

• Desfalques

Bahia

O tricolor baiano não contará com alguns nomes que são baixas por lesão, Danilo Fernandes, Jacaré, Biel e David Duarte são desfalques e Yago Felipe e Matheus Bahia passam por transição física e também estão de fora dos relacionados.

Grêmio

O técnico Renato Gaúcho tem uma lista de baixas, Fábio, Geromel, Jhonata Robert, Everton Galdino e Pepê estão no departamento médico se recuperando de lesão, o zagueiro Bruno Alves que passa por problemas no seu contrato fica indisponível e o atacante Luís Suárez sentiu dores no joelho e será preservado pelo comandante.

• Prováveis escalações

Bahia

Marcos Felipe; Cicinho, Kanu, Vitor Hugo, Chávez; Rezende, Nicolás Acevedo, Cauly; Thaciano, Vinicius Mingotti e Ademir

Técnico: Renato Paiva

Grêmio

Gabriel Grando; João Pedro, Kannemann, Bruno Uvini, Reinaldo; Villasanti, Carballo, Bitello, Nathan (Cristaldo), Cuiabano e Vina.

Técnico: Renato Gaúcho

• Arbitragem

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Marcia Bezerra Lopes Caetano e Renan Aguiar da Costa

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)